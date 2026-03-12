Κόσμος

Ιράν: Παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης απειλεί ευθέως τους διαδηλωτές – «Θα κάνουμε τις μάνες σας να θρηνήσουν»

Ο Ρεζά Μολαΐ έστειλε ένα ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα προς όσους αντιτίθενται στην εξουσία της Τεχεράνης
Παρουσιαστής ιρανικής τηλεόρασης
Παρουσιαστής ιρανικής τηλεόρασης

Σε μια πρωτοφανή επίδειξη επιθετικότητας, παρουσιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης (IRIB Channel 3) απείλησε ευθέως όσους σκέφτονται να διαδηλώσουν κατά του καθεστώτος του Ιράν.

Ο σκληροπυρηνικός παρουσιαστής Ρεζά Μολαΐ, μιλώντας την Τετάρτη (11.03.2026) στην εκπομπή «Samt-e Khoda» («Προς τον Θεό»), έστειλε ένα ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα προς όσους αντιτίθενται στην εξουσία της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι οι υποστηρικτές της κυβέρνησης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Ο Μολαΐ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι σκληροπυρηνικοί «περιμένουν, όταν καταλαγιάσει η σκόνη αυτής της αναταραχής, να σας πιάσουν έναν έναν από τον γιακά. Και αυτό ήδη συμβαίνει».

Συνεχίζοντας σε ακόμη πιο απειλητικό τόνο, προειδοποίησε για τις συνέπειες που – όπως είπε – θα αντιμετωπίσουν όσοι κινηθούν κατά του καθεστώτος.

«Η δήμευση των περιουσιών σας δεν είναι τίποτα. Θα κάνουμε τις μάνες σας να σας θρηνήσουν. Όσοι από εσάς έχετε τώρα ανόητες ιδέες και νομίζετε ότι επικρατεί χάος και ότι πρέπει να δράσετε, αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε εσάς – τόσο μέσα όσο και έξω από τη χώρα», είπε.

Ο Μολαΐ έχει εργαστεί στο παρελθόν και στο Radio Ma’aref, ενώ έχει συμμετάσχει σε σειρά θρησκευτικών προγραμμάτων της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Η εκπομπή του «Samt-e Khoda» επικεντρώνεται σε θρησκευτικά, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα και συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή θρησκευτικά προγράμματα του IRIB Channel 3.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
86
61
58
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πιέσεις στη Βρετανία σε Meta, TikTok, Snap και YouTube να μπλοκάρουν παιδιά από τις υπηρεσίες τους
Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών και μελετά το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πρόσβασης σε τέτοιες πλατφόρμες σε άτομα κάτω των 16 ετών
TikTok
Reuters: Η κυβέρνηση του Ιράν δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Μικρή η στρατιωτική ισχύ των Κούρδων για να χερσαία επιχείρηση - Φέρεται πως ζήτησαν όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα αν και ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο για την εμπλοκή τους στον πόλεμο
Πανό
Τουρκικό υπουργείο Άμυνας για Patriot στην Κάρπαθο: «Παράνομες ενέργειες, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα»
«Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, αναφέρει η ανακοίνωση
συστοιχία Patriot
11
Newsit logo
Newsit logo