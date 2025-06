Ιράν σε Τραμπ: «Μπορεί να ξεκίνησες τον πόλεμο, αλλά εμείς θα τον τελειώσουμε» – Ισραηλινές επιθέσες σε 6 ιρανικά αεροδρόμια

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και την απάντηση της Τεχεράνης ότι οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ θα συνεχιστούν.

Το σύνθημα για την συνέχιση των επιθέσεων έδωσε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ λέγοντας ότι δεν σταματήσουν τις επιδρομές στο Ισραήλ.

Με την σειρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτραβαντσί έδειξε τις διαθέσεις της χώρας του.

«Θα συνεχίσουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου, κανείς δεν μπορεί να μας πει τι να κάνουμε αρκεί να ενεργούμε εντός του πλαισίου των νομικών μας δεσμεύσεων» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν απείλησε πως θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, εγείροντας ανησυχία για το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης στην περιοχή.

Σύμβουλος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, είπε πως πλέον οι ΗΠΑ «δεν έχουν θέση» στη Μέση Ανατολή και ότι μπορούν να αναμένουν «ανεπανόρθωτες συνέπειες» μετά την επίθεση στην οποία προχώρησαν, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί προειδοποίησε ακόμη πως οι στρατιωτικές βάσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για να προχωρήσουν στους βομβαρδισμούς εναντίον των εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας της χώρας του θεωρούνται πλέον «θεμιτοί στόχοι», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Ιράν και η Ρωσία συντονίζουν τις θέσεις τους στην τρέχουσα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επισκέπτεται τη Μόσχα.

Ο Αραγτσί αναμένεται να έχει συνομιλίες σήμερα στη Μόσχα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο έχει συμφωνία στρατιωτικής σύμπραξης με το Ιράν, αλλά και στενούς δεσμούς με το Ισραήλ.

Μιλώντας χθες, Κυριακή, στην Κωνσταντινούπολη, ο Αραγτσί δήλωσε πως η χώρα του θα εξετάσει όλες τις πιθανές απαντήσεις στις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον της και πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στη διπλωματία μέχρι να ανταποδώσει.

Ο εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι αναμένονται ισχυρές επιχειρήσεις με βαριές συνέπειες για τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η είσοδος των ΗΠΑ στη σύγκρουση διευρύνει το εύρος των νόμιμων στόχων για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ακόμη, έστειλε μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας: «κ. Τραμπ, τζογαδόρε, μπορεί να ξεκίνησες αυτόν τον πόλεμο, αλλά εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τον τελειώσουμε».

Από πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε έξι ιρανικά αεροδρόμια στο δυτικό, ανατολικό και κεντρικό Ιράν.

Ισραηλινές επιδρομές στην επαρχία Γιαζντ του Ιράν σκότωσαν χθες δέκα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ένα στρατηγικό κέντρο διοίκησης πυραύλων, όπου φυλάσσονταν πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

1. Iran published video of shooting down another Israeli UAV (reportedly Hermes type) near the city of Khorramabad in the west of the country this morning (June 23, 2025). pic.twitter.com/6lWuwS5wjX