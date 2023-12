Το Ιράν απειλεί το Ισραήλ! Ο πρόεδρος της χώρας, Εμπραχίμ Ραϊσί, κατηγόρησε το Τελ Αβίβ ότι σκότωσε έναν στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης σε αεροπορικό βοβμαρδισμό που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (25.12.2023) το πρωί κοντά στη Δαμασκό και προειδοποίησε ότι «θα πληρώσει σίγουρα για αυτό το έγκλημα».

«Η ενέργεια αυτή είναι αναμφίβολα άλλη μια ένδειξη της ματαίωσης, της αδυναμίας και της ανικανότητας του σιωνιστικού καθεστώτος στην περιοχή» ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, στην ανακοίνωσή του κατά του Ισραήλ.

Ο στρατηγός που σκοτώθηκε είναι ο Σαγέντ Ραζί Μουσαβί, ο οποίος σκοτώθηκε «σε επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος πριν από μερικές ώρες» στη συνοικία Σαγίντα Ζεϊνάμπ, στα νότια προάστια της Δαμασκού, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, το Irna.

Ο Σαγέντ Ραζί Μουσαβί ήταν ένας από τους εμπειρότερους συμβούλους των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία. Σύμφωνα με πηγές υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, ήταν ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της συμμαχίας μεταξύ Συρίας και Ιράν.

Προς το παρόν, οι IDF δεν έχουν σχολιάσει τα δημοσιεύματα και δεν έχουν επιβεβαιώσει αλλά ούτε και διαψεύσει τον βομβαρδισμό.

#Iran #IRGC general Sayed Radha Mussawi was assassinated by #Israel today in #Syria after seven failed attempts in the past years to kill him. He arrived to #Lebanon in 1986 and served for many years to support the beginning of #Hezbollah in Lebanon. pic.twitter.com/ojDrPZjQBB