Ισπανία: Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία στέλνουν αεροσκάφη για να πάρουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο επιπλέον αεροσκάφη
MV Hondius
Συναγερμός έχει σημάνει σε κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στην Ισπανία μετά το ξέσπασμα κρουσμάτων χανταϊού από τον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους 5 άτομα.

Με την ανησυχία όλων να είναι εμφανής, ευρωπαϊκές χώρες στήνουν επιχείρηση κατά την οποία θα αποσταλούν αεροσκάφη στην Ισπανία για την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού.

Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλάβουν τους υπηκόους τους, που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγη από το ξέσπασμα του χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη, ο Ισπανός υπουργός των Εσωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει δύο επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες, πρόσθεσε ο Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι έχει κανονιστεί η αποστολή αεροσκαφών, αλλά και η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τους μη Ευρωπαίους πολίτες, οι χώρες των οποίων αδυνατούν να αποστείλουν αεροσκάφη, σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό.

Χανταϊός: «Δεν κινδυνεύουμε από νέα πανδημία» καθησυχάζουν οι επιστήμονες – Στην Τενερίφη ο επικεφαλής του ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών
Ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι χαμηλός, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εύκολης μεταφοράς του συγκεκριμένου στελέχους μεταξύ ηπείρων, ούτε τάση ευρείας εξάπλωσης
