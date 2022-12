Το Ιράν μοιάζει να μην πτοείται από τις όποιες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας στις εκτελέσεις ατόμων με κατηγορίες – οι περισσότερες εκ των οποίων θεωρούνται «στημένες» – για συμμετοχή στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Ένας γιατρός, ράπερς, ένας ποδοσφαιριστής είναι μεταξύ περίπου 20 Ιρανών που κινδυνεύουν να εκτελεστούν δι’ απαγχονισμού, με το Ιράν να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή ως τακτική εκφοβισμού για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τις οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι δύο πρώτες εκτελέσεις που συνδέονταν με το κίνημα αμφισβήτησης που συγκλονίζει το Ιράν εδώ και τρεις μήνες, εκείνες του Μοχσέν Σεκαρί, στις 8 Δεκεμβρίου, και του Ματζιντρεζά Ραχναβάρντ, στις 12 Δεκεμβρίου, αμφότεροι 23 ετών, προκάλεσαν κατακραυγή και νέες δυτικές κυρώσεις. Όμως οι ακτιβιστές κάνουν εκκλήσεις για ισχυρή διεθνή δράση προκειμένου να αποτραπούν νέες εκτελέσεις.

“Όσο το πολιτικό κόστος των εκτελέσεων δεν είναι πολύ πιο σημαντικό, θα είμαστε αντιμέτωποι με μαζικές εκτελέσεις”, προειδοποιεί ο Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, διευθυντής της οργάνωσης Iran Human Rights (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, που κατηγορεί τις ιρανικές αρχές ότι χρησιμοποιούν τις εκτελέσεις για να “σπείρουν τον φόβο και να σώσουν το καθεστώς”.

Από τις απαρχές της το 1979, η Ισλαμική Δημοκρατία συγκλονίζεται συχνά από ξεσπάσματα οργής. Όμως αυτή η κρίση που ξέσπασε μετά τον θάνατος της Αμινί δεν έχει προηγούμενο όσον αφορά τη διάρκεια, τη διασπορά της στις επαρχίες, τη συμμετοχή διαφορετικών εθνοτικών ομάδων και κοινωνικών τάξεων και τις ευθείες εκκλήσεις για πτώση του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, άλλοι 11 άνθρωποι έχουν καταδικαστεί στη θανατική ποινή στο πλαίσιο των διαδηλώσεων και εννέα αντιμετωπίζουν κατηγορίες που μπορεί να επιφέρουν τη θανατική ποινή.

Η Αμνηστία αναφέρει την περίπτωση ενός νέου άνδρα, του Σαχάντ Νουρμοχαμάντ Ζαντέχ, που καταδικάστηκε σε θάνατο στις 6 Νοεμβρίου αφού κρίθηκε ένοχος επειδή “κατέστρεψε παραπέτα αυτοκινητοδρόμου και πυρπόλησε κάδους απορριμμάτων και ελαστικά”.

These two Kurdish brothers, #FarhadTahaZadeh and #FarzadTahaZadeh from the city of #Oshnaviyeh, risk imminent execution for protesting against the Islamist regime in Iran. Their lives are in danger. We need their names on spotlight of the international community pic.twitter.com/WLcHykzzGP