Φρίκη και οργή προκαλεί (ακόμα) ένα βίντεο από το Ιράν, στο οποίο φαίνονται αστυνομικοί σε δολοφονική επίθεση εναντίον διαδηλωτή.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν του επιτίθεται βάναυσα με κλωτσιές σε έναν διαδηλωτή που μάλλον προσπαθεί να τους εξηγήσει και να σταματήσει την επίθεση σε άλλα άτομα.

Αμέσως τον χτυπούν και τον πετούν κάτω 3 άτομα, και συνεχίζουν να τον κλωτσούν σε σώμα και κεφάλι.

Σε εκείνο το σημείο έρχεται ένα άτομο φορώντας στρατιωτική παραλλαγή, και σε απόσταση χιλιοστών του «ρίχνει» στο κεφάλι, με κάτι που μάλλον ήταν taser.

Το άτομο τότε σταματά να προστατεύεται, αφού δε μπορεί πλέον, και αρχίζει να έχει σπασμούς ανάσκελα. Μια γυναίκα που πλησίασε για να τον βοηθήσει, απελπίζεται και δεν ξέρει τι να κάνει.

Το βίντεο με τις σκληρές εικόνες.

GRAPHIC: Iranian regime security forces beating and then executing a protester in the middle of the street. This is what the people of #Iran are up against. pic.twitter.com/JgJsB2iH27