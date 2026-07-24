Δραματικές ώρες από τη φωτιά στην Ισπανία: Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα – «Είναι αδύνατον να τη σβήσουμε»

Η Ισπανία ζει δραματικές στιγμές, καθώς η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ελέγχου, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στις Αρχές και τους κατοίκους.

Η φωτιά συνεχίζει να απειλεί κατοικημένες περιοχές στην Ισπανία, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη απέναντι στις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.

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Την κρισιμότητα της κατάστασης περιέγραψε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, Κάρλος Νοβίγιο, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

«Αυτήν την ώρα, είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της, είναι αδύνατον να τη σβήσουμε» είπε ο Νοβίγιο, μιλώντας στους δημοσιογράφους από το κέντρο επιχειρήσεων.

Spain has asked the European Union for help amid massive forest fires that have already spread to the Madrid region. pic.twitter.com/wFMAqw2oxZ — Гакрукс (@Gakruks1) July 24, 2026

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Raging wildfires have forced 90,000 people to flee in France and Spain.



On Friday, large forest fires burned out of control in southwestern France and central Spain, prompting the authorities to evacuate an estimated 92,000 people from their homes. Some even fled by boat as… pic.twitter.com/sZ29FPbXvh — T_CAS videos (@tecas2000) July 24, 2026

Μέσα στο δύσκολο σκηνικό, υπάρχει και μία θετική εξέλιξη. Η δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στην περιοχή της Άβιλα, κινείται «βορειότερα απ’ όσο προβλέπαμε», γεγονός που δίνει ελπίδες ότι δεν θα ενωθεί με το μεγάλο μέτωπο που απειλεί τη Μαδρίτη.

Στις πληγείσες περιοχές το Σάββατο ο Πέδρο Σάντσεθ

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα επισκεφθεί το πρωί του Σαββάτου τις πληγείσες περιοχές. Μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα θα μεταβεί στην κοινότητα Θενιθιέντος, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για την πορεία των επιχειρήσεων.

Μέχρι στιγμής, η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 60.000 στρέμματα γης, ενώ περίπου 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν είτε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους είτε να παραμείνουν μέσα σε αυτά, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Right now there are some devastating forest fires across Spain.



And as always, while the politicians in power look the other way, our heroes are the ones saving our people.



God bless our policemen and firefighters. pic.twitter.com/v7UzFOEDWi — Ada Lluch (@AdaLluch) July 24, 2026

Ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ περίπλοκη», εξηγώντας ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοθεί εντολή για νέες εκκενώσεις αν η φωτιά συνεχίσει να επεκτείνεται.

Με έντονη ανησυχία μίλησε και η πρόεδρος της περιφέρειας, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, η οποία υπογράμμισε: «Για μια περιοχή όπως αυτή εδώ, με υψηλή συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι μια καταστροφή».

JUST IN: Over 45,000 evacuated or confined as massive fire in Spain’s Madrid region becomes ‘impossible to control’ https://t.co/WjBojX7fw3 pic.twitter.com/PXYOM1zmXd — Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026

Spain late on Thursday declared a national emergency in the Madrid region and in the province of Avila, near the capital, in the wake of several wildfires burning out of control.



More than 10,000 people have been evacuated in recent days from across the Madrid region, where… pic.twitter.com/ZrjUuF2egw — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 24, 2026

Καλύτερη η εικόνα στη Γκουανταλαχάρα

Την ίδια ώρα, πιο αισιόδοξα είναι τα νέα από τη Γκουανταλαχάρα, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που έχει κάψει περίπου 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Η πυροσβεστική υπηρεσία Infocam εκτιμά ότι πλέον οι συνθήκες είναι «ευνοϊκές» για την κατάσβεσή της.

«Η εξέλιξή της είναι ευνοϊκή», δήλωσε εκπρόσωπος της Infocam, εξηγώντας ότι η αναμενόμενη εξασθένηση των ανέμων από το Σάββατο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι 14 κοινοτήτων μπορούν πλέον να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς το επίπεδο συναγερμού υποβαθμίστηκε. Ωστόσο, περισσότεροι από 200 στρατιώτες, μαζί με επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη, παραμένουν στην περιοχή, ενώ ο ίδιος δήλωσε πως θέλει «να βοηθησει» τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Καστίλης-Λεόν, όπου οι μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστών.