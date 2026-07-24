Κόσμος

Δραματικές ώρες από τη φωτιά στην Ισπανία: Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα – «Είναι αδύνατον να τη σβήσουμε»

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών - Δεν αποκλείονται νέες εκκενώσεις
A seaplane drops water onto the fire as a wildfire advances near La Adrada, Ávila province, Spain, Friday, July 24, 2026.
Photo / (AP Photo/Manu Fernandez)
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Η Ισπανία ζει δραματικές στιγμές, καθώς η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ελέγχου, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στις Αρχές και τους κατοίκους.

Η φωτιά συνεχίζει να απειλεί κατοικημένες περιοχές στην Ισπανία, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη απέναντι στις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.

Την κρισιμότητα της κατάστασης περιέγραψε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, Κάρλος Νοβίγιο, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

«Αυτήν την ώρα, είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της, είναι αδύνατον να τη σβήσουμε» είπε ο Νοβίγιο, μιλώντας στους δημοσιογράφους από το κέντρο επιχειρήσεων.

 

 

Μέσα στο δύσκολο σκηνικό, υπάρχει και μία θετική εξέλιξη. Η δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στην περιοχή της Άβιλα, κινείται «βορειότερα απ’ όσο προβλέπαμε», γεγονός που δίνει ελπίδες ότι δεν θα ενωθεί με το μεγάλο μέτωπο που απειλεί τη Μαδρίτη.

Στις πληγείσες περιοχές το Σάββατο ο Πέδρο Σάντσεθ

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα επισκεφθεί το πρωί του Σαββάτου τις πληγείσες περιοχές. Μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα θα μεταβεί στην κοινότητα Θενιθιέντος, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για την πορεία των επιχειρήσεων.

Μέχρι στιγμής, η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 60.000 στρέμματα γης, ενώ περίπου 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν είτε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους είτε να παραμείνουν μέσα σε αυτά, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Ισπανία φωτιές
Φωτιές στην Ισπανία / ιREUTERS / Ana Beltran

 

Ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ περίπλοκη», εξηγώντας ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοθεί εντολή για νέες εκκενώσεις αν η φωτιά συνεχίσει να επεκτείνεται.

Με έντονη ανησυχία μίλησε και η πρόεδρος της περιφέρειας, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, η οποία υπογράμμισε: «Για μια περιοχή όπως αυτή εδώ, με υψηλή συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι μια καταστροφή».

ισπανια φωτιά
Φωτιά στην Ισπανία / REUTERS/Violeta Santos Moura
Ισπανία
REUTERS/Stringer

 

 

Καλύτερη η εικόνα στη Γκουανταλαχάρα

Την ίδια ώρα, πιο αισιόδοξα είναι τα νέα από τη Γκουανταλαχάρα, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που έχει κάψει περίπου 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Η πυροσβεστική υπηρεσία Infocam εκτιμά ότι πλέον οι συνθήκες είναι «ευνοϊκές» για την κατάσβεσή της.

«Η εξέλιξή της είναι ευνοϊκή», δήλωσε εκπρόσωπος της Infocam, εξηγώντας ότι η αναμενόμενη εξασθένηση των ανέμων από το Σάββατο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι 14 κοινοτήτων μπορούν πλέον να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς το επίπεδο συναγερμού υποβαθμίστηκε. Ωστόσο, περισσότεροι από 200 στρατιώτες, μαζί με επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη, παραμένουν στην περιοχή, ενώ ο ίδιος δήλωσε πως θέλει «να βοηθησει» τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Καστίλης-Λεόν, όπου οι μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστών.

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