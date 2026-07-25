Κόσμος

Πρίγκιπας ετών 13: Το μεγάλο δίλημμα του Γουίλιαμ και της Κέιτ για το μέλλον του Τζορτζ και το τρυφερό βίντεο για τα γενέθλιά του

Ο πρίγκιπας Τζορτζ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13 του χρόνια και η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας γιόρτασε τα γενέθλιά του δημοσιεύοντας ένα σπάνιο βίντεο από την καθημερινότητά του. Την ίδια στιγμή, το Παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαίωσε και μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις για το μέλλον του: από τον Σεπτέμβριο θα φοιτήσει στο ιστορικό οικοτροφείο Ίτον, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η επιλογή του σχολείου, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν. Σύμφωνα με τη βασιλική ανταποκρίτρια του Vanity Fair, Κέιτι Νίκολ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συζήτησαν επί μήνες ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα ήταν καταλληλότερο για τον πρωτότοκο γιο τους, ο οποίος μια ημέρα θα ανέβει στον θρόνο της Βρετανίας.

Όπως αναφέρει η Κέιτι Νίκολ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε αρχικά επιφυλάξεις για το Ίτον, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα παραδοσιακό σχολείο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βρετανική ελίτ. Στις επιλογές της βρισκόταν και το μεικτό Marlborough College, όπου είχε φοιτήσει η ίδια.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, αντίθετα, υποστήριζε από την πρώτη στιγμή πως το Ίτον ήταν η ιδανική επιλογή. Πέρα από τη φήμη του ως ενός από τα κορυφαία σχολεία της Βρετανίας, έχει για τον ίδιο και έντονη συναισθηματική αξία. Εκεί φοίτησε μετά τον τραγικό θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, το 1997, βρίσκοντας, όπως αναφέρουν βασιλικοί αναλυτές, ένα περιβάλλον σταθερότητας.

Παράλληλα, η μικρή απόσταση από το Κάστρο του Γουίνδσορ του επέτρεπε να περνά χρόνο με τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ.

Τελικά, οι δύο γονείς κατέληξαν σε κοινή απόφαση, θεωρώντας ότι το Ίτον μπορεί να προετοιμάσει τον Τζορτζ για τις ευθύνες που θα αναλάβει στο μέλλον.

Ένα ακόμη στοιχείο που σχολιάστηκε έντονα στη Βρετανία ήταν ότι ο νεαρός πρίγκιπας δεν έτυχε καμίας ιδιαίτερης μεταχείρισης κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Σύμφωνα με την Κέιτι Νίκολ, χρειάστηκε να περάσει τις ίδιες εξετάσεις και αξιολογήσεις με όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

«Δεν υπήρξε καμία ειδική μεταχείριση. Έδωσε τις εξετάσεις και πέρασε όπως όλοι οι άλλοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γουίλιαμ με την Κειτ, τον Τζορτζ και τη Σάρλοτ
Ο Γουίλιαμ με την Κειτ, τον Τζορτζ και τη Σάρλοτ / REUTERS/Toby Melville

Το Ίτον, που ιδρύθηκε το 1440 από τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ, έχει αναδείξει δεκάδες προσωπικότητες της βρετανικής δημόσιας ζωής, μεταξύ των οποίων 20 πρωθυπουργούς, και θεωρείται ένα σχολείο που διαμορφώνει τους αυριανούς ηγέτες.

Οι βασιλικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Γουίλιαμ και η Κέιτ προσπαθούν να μεγαλώσουν τον γιο τους με αίσθημα ευθύνης και όχι προνομίου, προετοιμάζοντάς τον σταδιακά για τον μελλοντικό του ρόλο ως βασιλιά.

Το βίντεο για τα 13α γενέθλιά του και το επίσημο πορτρέτο του

Με αφορμή τα γενέθλιά του, το Παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε ένα βίντεο 18 δευτερολέπτων, γυρισμένο στην Κορνουάλη κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Σε αυτό, ο Τζορτζ παίζει κρίκετ, σκαρφαλώνει στα βράχια της παραλίας και περνά χρόνο με τα δύο σκυλιά της οικογένειας, την Όρλα και τον Ότο, ενώ για λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται και ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Λούις.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η οικογένεια ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές που έστειλε στον νεαρό πρίγκιπα, ενώ την ίδια ημέρα δημοσιεύθηκε και ένα νέο επίσημο πορτρέτο του, τραβηγμένο από τον φωτογράφο Ματ Πορτέους στο Ανάκτορο του Κένσινγκτον. «Σας ευχαριστούμε για όλες τις ευχές που στείλατε σήμερα στον Τζορτζ για τα γενέθλιά του».

Την ίδια ημέρα δημοσιεύτηκε και ένα νέο επίσημο πορτρέτο του νεαρού πρίγκιπα Τζορτζ, συνοδευόμενο από τη φράση: «Χρόνια πολλά για τα 13α γενέθλια, Τζορτζ!»

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Η νέα φωτογραφία τραβήχτηκε στο Ανάκτορο του Κένσινγκτον από τον γνωστό φωτογράφο Ματ Πορτέους, λίγο μετά την παρέλαση Trooping the Colour.

Ο Τζορτζ ποζάρει χαμογελαστός και ντυμένος με κοστούμι, δείχνοντας πως αφήνει σιγά-σιγά πίσω του τα παιδικά χρόνια και μπαίνει σε μια νέα περίοδο της ζωής του.

Από τον Σεπτέμβριο λοιπόν, ο έφηβος πια πρίγκιπας Τζορτζ θα ξεκινήσει μια νέα περίοδο στη ζωή του, καθώς θα φοιτήσει για πρώτη φορά χωρίς τη συντροφιά της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις, κάνοντας ακόμη ένα βήμα στην προετοιμασία του για τον ρόλο που τον περιμένει στο μέλλον ως διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνεχίζουν παράλληλα να προετοιμάζουν με προσοχή τον πρωτότοκο γιο τους για τον μελλοντικό του ρόλο.

Κάθε χρόνο αυξάνουν σταδιακά τις δημόσιες εμφανίσεις του, χωρίς όμως να του στερούν όσο γίνεται μια φυσιολογική παιδική ηλικία.

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του ήταν στο τουρνουά του Γουίμπλεντον, όπου είχε τραβήξει τα βλέμματα φορώντας γυαλιά ηλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν αναμένεται να εμφανιστεί ξανά δημόσια μέχρι να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, με το γλυκό αυτό βίντεο να αποτελεί το πιο όμορφο «δώρο» για τα 13α γενέθλιά του.

Πότε έμαθε ότι θα γίνει βασιλιάς

Ήταν 22 Ιουλίου του 2013 όταν από το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα πως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η τότε δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Ο μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας - δεύτερος στη διαδοχή του θρόνου μετά τον πατέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ - γεννήθηκε σε μαιευτήριο, και ανακοινώθηκε ως πρίγκιπας Τζορτζ της Ουαλίας.

Ο Τζορτζ με τον πατέρα του Γουίλιαμ
Ο Τζορτζ με τον πατέρα του Γουίλιαμ / REUTERS / Marko Djurica

Αν και η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ επικεντρώνονται στο να δώσουν στον πρίγκιπα Τζορτζ μια φυσιολογική παιδική ηλικία, όποτε αυτό είναι δυνατόν, εκείνος γνωρίζει ότι κάποια μέρα θα γίνει βασιλιάς.

«Ο πρίγκιπας Τζορτζ είχε μια επίσημη συζήτηση για το βασιλικό του πεπρωμένο το 2020, σύμφωνα με τον βιογράφο Ρόμερτ Λέισι. Ήταν μια "ελεγχόμενη στιγμή της επιλογής τους", έγραψε ο Lacey, "που αντανακλούσε τη δυσαρέσκεια του Γουίλιαμ για τον τυχαίο τρόπο με τον οποίο η όλη υπόθεση του βασιλικού πεπρωμένου του είχε βουίξει γύρω από το κεφάλι του από την αρχή".

Ωστόσο, η σχεδιάστρια παιδικών ενδυμάτων Amaia Arrieta, της οποίας τα ρούχα φορούν ο πρίγκιπας Τζορτζ και τα αδέλφια του - η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις – είχε σχολιάσει στο People: «Νομίζω ότι ο Τζορτζ το ήξερε σχεδόν από την αρχή. Είχε πάντα έναν πιο σημαντικό ρόλο - υπήρξαν πολλές εκδηλώσεις με την εκλιπούσα προγιαγιά του ή τον προπάππου του, όταν ήταν μόνο αυτός και τα αδέλφια του δεν ήταν εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να έκαναν αυτή τη συζήτηση από πολύ νωρίς».

Το 2016, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε μίλησε στο BBC για τη σημαντική αποκάλυψη: «Θα υπάρξει χρόνος και τόπος. Αυτή τη στιγμή, είναι απλά μια υπόθεση να διατηρήσω ένα ασφαλές, σταθερό περιβάλλον γύρω του και να του δείξω όσο περισσότερη αγάπη μπορώ».

Ο πρίγκιπας Τζορτζ μπήκε στο βασιλικό προσκήνιο στη στέψη του βασιλιά Καρόλου τον Μάιο του 2023, ενεργώντας ως ένας από τους επίτιμους βοηθούς του παππού του.

Κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, ο Τζορτζ βοήθησε στη μεταφορά του χιτώνα του βασιλιά και πήρε περίοπτη θέση στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ μετά την τελετή.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ γνώριζαν την πίεση που θα ένιωθε ο γιος τους -άλλωστε, έγινε ο νεότερος μελλοντικός βασιλιάς που έπαιξε επίσημο ρόλο σε στέψη - αλλά θεώρησαν ότι ήταν έτοιμος για το έργο.

Ο ρόλος της Κέιτ Μίντλετον στην ανατροφή του Τζορτζ

Παρά τα δημόσια στοιχεία της ζωής του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ προσπαθούν να προσφέρουν στον πρίγκιπα Τζορτζ και στα αδέλφια του μία συμβατική παιδική ηλικία γεμάτη παιχνίδι και ξεγνοισιά.

Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Τζορτζ
Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Τζορτζ / Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2022, λίγες βδομάδες πριν πεθάνει η βασίλισσα Ελισάβετ, έγινε γνωστό πως ο Γουίλιαμ με την Κέιτ μετακομίζουν στο Adelaide Cottage έτσι ώστε τα τρία τους παιδιά να έχουν όσο το δυνατόν μια φυσιολογική ζωή και τη σχετική ιδιωτικότητα που τους προσφέρει το προάστιο Γουίσδορ.

«Είναι μια τεράστια πράξη εξισορρόπησης« είχε αποκαλύψει εσωτερικός συνεργάτης του παλατιού.

«Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ κάνουν το σωστό, προστατεύοντάς τον ώστε να έχει όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία, αλλά βυθίζεται και στα καθήκοντα του μελλοντικού μονάρχη».

«Παίρνει από πρώτο χέρι την εμπειρία του πώς είναι να είσαι βασιλικός και μονάρχης και από πρώτο χέρι την εμπειρία του να είσαι ένα κανονικό αγόρι» είχε πει ακόμα.

Όπως διευκρινίζεται, πολλά από αυτά είναι εμπνευσμένα από την ανατροφή της Κέιτ εκτός της βασιλικής οικογένειας.

«Προερχόμενη από ένα διαφορετικό περιβάλλον, εκτιμά τη σημασία του οικογενειακού χρόνου», λέει πηγή προσκείμενη στο βασιλικό οίκο. «Δεν μεγάλωσε σε αυτό το αριστοκρατικό περιβάλλον όπου βλέπεις τα παιδιά για λίγο χρόνο κάθε μέρα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
257
118
105
98
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία: Η φωτιά απειλεί το Μπορντό, χάνεται η μάχη με τις φλόγες στη Μαδρίτη
Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο στη Γαλλία - Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί
Φωτιά στη Γαλλία
Έξαλλος ο Τραμπ με την ΕΕ για τα πρόστιμα σε αμερικανικές εταιρείες: «Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα – Οι ΗΠΑ δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης»
«Οι κυρώσεις θα ανατραπούν πλήρως και αναμένουμε ότι θα επιβληθούν σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικοί δασμοί το συντομότερο δυνατό», τόνισε μεταξύ άλλων
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo