Πρίγκιπας ετών 13: Το μεγάλο δίλημμα του Γουίλιαμ και της Κέιτ για το μέλλον του Τζορτζ και το τρυφερό βίντεο για τα γενέθλιά του

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13 του χρόνια και η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας γιόρτασε τα γενέθλιά του δημοσιεύοντας ένα σπάνιο βίντεο από την καθημερινότητά του. Την ίδια στιγμή, το Παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαίωσε και μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις για το μέλλον του: από τον Σεπτέμβριο θα φοιτήσει στο ιστορικό οικοτροφείο Ίτον, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η επιλογή του σχολείου, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν. Σύμφωνα με τη βασιλική ανταποκρίτρια του Vanity Fair, Κέιτι Νίκολ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συζήτησαν επί μήνες ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα ήταν καταλληλότερο για τον πρωτότοκο γιο τους, ο οποίος μια ημέρα θα ανέβει στον θρόνο της Βρετανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η Κέιτι Νίκολ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε αρχικά επιφυλάξεις για το Ίτον, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα παραδοσιακό σχολείο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βρετανική ελίτ. Στις επιλογές της βρισκόταν και το μεικτό Marlborough College, όπου είχε φοιτήσει η ίδια.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, αντίθετα, υποστήριζε από την πρώτη στιγμή πως το Ίτον ήταν η ιδανική επιλογή. Πέρα από τη φήμη του ως ενός από τα κορυφαία σχολεία της Βρετανίας, έχει για τον ίδιο και έντονη συναισθηματική αξία. Εκεί φοίτησε μετά τον τραγικό θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, το 1997, βρίσκοντας, όπως αναφέρουν βασιλικοί αναλυτές, ένα περιβάλλον σταθερότητας.

Παράλληλα, η μικρή απόσταση από το Κάστρο του Γουίνδσορ του επέτρεπε να περνά χρόνο με τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, οι δύο γονείς κατέληξαν σε κοινή απόφαση, θεωρώντας ότι το Ίτον μπορεί να προετοιμάσει τον Τζορτζ για τις ευθύνες που θα αναλάβει στο μέλλον.

Ένα ακόμη στοιχείο που σχολιάστηκε έντονα στη Βρετανία ήταν ότι ο νεαρός πρίγκιπας δεν έτυχε καμίας ιδιαίτερης μεταχείρισης κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Σύμφωνα με την Κέιτι Νίκολ, χρειάστηκε να περάσει τις ίδιες εξετάσεις και αξιολογήσεις με όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

«Δεν υπήρξε καμία ειδική μεταχείριση. Έδωσε τις εξετάσεις και πέρασε όπως όλοι οι άλλοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.