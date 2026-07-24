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Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Πυραυλική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς LPG

Το πλοίο Disha χτυπήθηκε από άγνωστο πύραυλο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ έπλεε με προορισμό τον Περσικό Κόλπο
Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Stringer /File Photo
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Πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) με σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Πέμπτης 24 Ιουλίου κοντά στα Στενά του Ορμούζ στο Ιράν.

Η ινδική διπλωματική αποστολή ανέφερε ότι όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι ασφαλείς και πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ στο Ιράν.

Δεν διευκρινίστηκε, ωστόσο, εάν στο πλοίο επέβαιναν και μέλη πληρώματος άλλων εθνικοτήτων.

Σύμφωνα με το σωματείο που εκπροσωπεί τους Ινδούς ναυτικούς, το πλοίο Disha χτυπήθηκε από άγνωστο πύραυλο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ έπλεε με προορισμό τον Περσικό Κόλπο.

Λίγη ώρα νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LPG στον Κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματος.

Κατά την ίδια πηγή, το πλοίο –του οποίου η ονομασία δεν γνωστοποιήθηκε– φέρεται να αποτέλεσε στόχο επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις εκτίμησαν ότι μετέφερε ιρανικό φυσικό αέριο.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι το δεξαμενόπλοιο υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ για τους ισχυρισμούς που μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

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