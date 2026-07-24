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Συντριβή υδροπλάνου κοντά στο Σιάτλ: Έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση, έπεσε σε βράχια και πήρε φωτιά – Ζωντανοί οι 11 επιβαίνοντες

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας από τους επιβάτες - Δείτε βίντεο
Η συντριβή του υδροπλάνου στο Σιατλ
Photo / X
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (23.07,2026) μετά τη συντριβή ενός υδροπλάνου στο νησί Σούσια, στην κομητεία Σαν Χουάν, κοντά στο Σιάτλ της πολιτείας της Ουάσινγκτον. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 11 άτομα, δέκα επιβάτες και ο πιλότος, οι οποίοι «είχαν Άγιο» και βγήκαν ζωντανοί μετά τη συντριβή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συντριβή σημειώθηκε έπειτα από αναγκαστική προσθαλάσσωση του υδροπλάνου κοντά στο Σιάτλ, με 4 από τους επιβάτες να χρειάζονται νοσηλεία καθώς είχαν τραυματιστεί.

Ο ένας από αυτούς, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σημαντική ήταν και η βοήθεια ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή με τα σκάφη τους, καθώς έσπευσαν αμέσως να συνδράμουν τους επιβαίνοντες.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι το υδροπλάνο, μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση, κατέληξε στα βράχια του νησιού και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

 

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Ακτοφυλακής, καθώς και συνεργεία από τοπικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες για την επιχείρηση διάσωσης και ασφάλειας της περιοχής.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος για να διαπιστωθεί αν η φωτιά και το ατύχημα προκάλεσαν περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί Σούσια.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσθαλάσσωση και στην πυρκαγιά που ακολούθησε.

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