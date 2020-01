Ιράν: Βίντεο σοκ λίγα λεπτά μετά την συντριβή του Boeing 737

Το Ουκρανικό Boeing 737 είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης με προορισμό το Κίεβο, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία συνετρίβη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος λίγη ώρα μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με τον Ρεζά Τζαφαρζαντέχ, εκπρόσωπο της ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Μπόινγκ της Ukraine International Airlines αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και συνετρίβη και στην περιοχή όπου κατέπεσε επιχειρούν σωστικά συνεργεία. Οι εικόνες που θα δείτε στα δυο βίντεο που ακολουθούν είναι αποκαλυπτικές.

Το πρώτο βίντεο δείχνει τα συντρίμμια του αεροπλάνου που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Μια εικόνα αποκάλυψης. Το δεύτερο βίντεο δείχνει τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να περισυλλέξουν τις σορούς των επιβατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις ιρανικές αρχές στο αεροπλάνο επέβαιναν 167 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος. Όλοι είναι νεκροί.

Attention GRAPHIC footage: shows corpses of the deceased passengers. 147 of total 176 people who have lost their lives in this accident are #Iranian nationals. 👇 pic.twitter.com/kMYeh4QQWH

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020