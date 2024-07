Ιρλανδία: 2 άνδρες σκοτώθηκαν μετά τη συντριβή ελικοπτέρου σε χοιροτροφείο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι (30.07.2024) στην Ιρλανδία, όταν ελικόπτερο συνετρίβη με χοιροτροφείο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι.

Το δυστύχημα με το ελικόπτερο στην Ιρλανδία έγινε στις 15:30 (17:30 ώρα Ελλάδος), κοντά στο χωριό Κιλουκάν στην κομητεία Ουέστμιθ της Ιρλανδίας.

Τα δύο θύματα (ο ένας ξένος υπήκοος) σκοτώθηκαν επιτόπου, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν κατέβηκε στη στέγη του χοιροτροφείου.

Αν και στην αρχή, αστυνομία και πυροσβεστική έκαναν λόγο για αρκετά θύματα, δεν έχουν επιβεβαιωθεί άλλοι τραυματισμοί.

Το ελικόπτερο ήταν ένα μικρό αεροσκάφος και οι δύο άνδρες φέρεται να ήταν οι μόνοι επιβαίνοντες του.

Ο υπουργός εξωτερικών της Ιρλανδίας Μιχόλ Μαρτίν, χαρακτήρισε το περιστατικό ως σοκαριστικό και τραγικό.

«Είμαι έκπληκτος και σοκαρισμένος, δεν είναι κάτι που θα περίμενες να ακούσεις στη δική σου τοποθεσία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των εμπλεκομένων στο περιστατικό και τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν. Είναι μια δύσκολη σκηνή για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

Deeply shocked to learn of the tragic loss of life in the helicopter crash in Westmeath today.



My thoughts and prayers go to those who died in this terrible accident, their families, and to the emergency services who worked in such difficult circumstances.