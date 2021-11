Τουλάχιστον 68 κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φυλακή της Γουαγιακίλ, στον Ισημερινό, ύστερα από νέες συγκρούσεις που ξέσπασαν στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Πτώματα ακρωτηριασμένα και απανθρακωμένα βρίσκονται διασκορπισμένα μέσα στη φυλακή, ενώ από το βράδυ της Παρασκευής που ξεκίνησαν τα επεισόδια εκτυλίσσονται σκηνές ακραίας «κτηνωδίας».

Η κυβέρνηση του Ισημερινού, παρά τις άφθονες εξαγγελίες της, μοιάζει να αδυνατεί να ελέγξει τη σοβαρή κρίση στο σύστημα των σωφρονιστικών καταστημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και μήνες. Οι συγκρούσεις μεταξύ των φυλακισμένων άρχισαν το βράδυ της Παρασκευής (12.11.2021) στη δεύτερη πτέρυγα της φυλακής στη Γουαγιακίλ, τη μεγαλύτερη πόλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, περίπου 68 πρόσωπα που στερούνταν την ελευθερία τους (σ.σ. φυλακισμένοι) σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν», ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, συμπληρώνοντας πως διενεργεί έρευνα.

Νωρίτερα, δίνοντας έναν πρώτο απολογισμό, η επικεφαλής της αστυνομίας του Ισημερινού, Τάνια Βαρέλα, μίλαγε για 58 νεκρούς, ενώ διαβεβαίωνε ότι η αστυνομία «ήδη ανέκτησε τον έλεγχο» της πτέρυγας όπου έγινε το μακελειό.

Τα γεγονότα, που σημαδεύτηκαν από «περισσότερη βία από το συνηθισμένο», οφείλονταν σε «διένεξη για τον έλεγχο τομέων μεταξύ συμμοριών κακοποιών στο εσωτερικό της φυλακής», εξήγησε η διευθύντρια της αστυνομίας.

Η επέμβαση των δυνάμεων επιβολής της τάξης «έσωσε ζωές», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Πάμπλο Αροσεμένα, ο κυβερνήτης της επαρχίας Γουάγιας, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Γουαγιακίλ.

Ο κυβερνήτης στηλίτευσε «το επίπεδο της κτηνωδίας» επιτιθέμενων που «ήθελαν να μπουν στη δεύτερη πτέρυγα».

Το Σάββατο το πρωί, το πτώμα ενός κρατούμενου κρεμόταν από την οροφή του κτιρίου, με τους λευκούς τοίχους σημαδεμένους από πιτσιλιές ξεραμένου αίματος, προτού το απομακρύνουν αστυνομικοί με καλυμμένα πρόσωπα, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πλάνα που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή, δείχνουν κρατούμενους μέσα στη νύχτα σε εσωτερική αυλή της φυλακής, καθώς χτυπούν με ρόπαλα πτώματα πεταμένα το ένα πάνω στο άλλο, άψυχα, καθώς αρχίζουν να γίνονται παρανάλωμα του πυρός.

