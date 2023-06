Η Ισλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει sine die (επ’ αόριστον) την πρεσβεία της στη Μόσχα λόγω της σημερινής κατάστασης που σχετίζεται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Πρόκειται για την πρώτη σχετική απόφαση μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

«Αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί η Ισλανδία διατηρεί πλούσιες σχέσεις με τον λαό της Ρωσίας από την ανεξαρτησία μας το 1944. Όμως η σημερινή κατάσταση πολύ απλά δεν επιτρέπει στη μικρή διπλωματική εκπροσώπηση της χώρας μας να λειτουργήσει στη Ρωσία», ανέφερε σε ανακοίνωση η υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας Θόρντις Γκιλφαντότιρ.

As of August 1, Iceland suspends the work of its embassy in Moscow



This was announced by the country’s Foreign Minister Thórdís Gylfadóttir. “This is not an easy decision because Iceland has maintained rich relations with the people of Russia since our independence in 1944.… pic.twitter.com/hn4rlblFHL