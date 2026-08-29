Ισλανδία: «Μπρα ντε φερ» το δημοψήφισμα για την επανέναρξη των συνομιλιών ένταξης στην ΕΕ – Ο φόβος για την ασφάλεια

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία, στο οποίο οι Ισλανδοί πολίτες θα αποφασίσουν εάν θα επαναλάβουν τις συνομιλίες για την ένταξή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 13 χρόνια μετά την αποχώρησή τους.

Σε μια ένδειξη του πόσο αμφίρροπο αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, η τελευταία δημοσκόπηση έδωσε προβάδισμα στην καμπάνια του «Όχι» με 51,6%. Ωστόσο, μια προηγούμενη δημοσκόπηση είχε δώσει προβάδισμα στην καμπάνια του «Ναι». Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισλανδίας, υπό την πρωθυπουργό, Κριστρούν Φροσταντότιρ είχε ήδη σκοπό να διεξάγει δημοψήφισμα αργότερα, αλλά οι διεθνείς εξελίξεις την ώθησαν να το επισπεύσει.

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Αλλά η συζήτηση διεξήχθη λιγότερο για τις ανησυχίες ασφαλείας της Ισλανδίας, μέλους του ΝΑΤΟ, και περισσότερο για τη ζωτικής σημασίας αλιευτική βιομηχανία και την κυριαρχία της.

Η ψηφοφορία διεξήχθη από τις 09:00 έως τις 22:00 το Σάββατο και το αποτέλεσμα αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30.08.2026).

Η Ισλανδία έχει πληθυσμό κάτω των 400.000 κατοίκων. Περισσότεροι από ένας στους πέντε ψηφοφόρους είχαν ήδη ψηφίσει στην πρόωρη ψηφοφορία πριν από το Σάββατο, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ισλανδίας RUV.

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Περί τίνος πρόκειται η ψηφοφορία;

Το ερώτημα στο ψηφοδέλτιο είναι :«Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Παρόλο που η Ισλανδία αποτελεί ήδη μέρος της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν χωρίς σύνορα, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η ένταξη στην ΕΕ θα την φέρει στην τελωνειακή ένωση και τελικά στο ευρώ.

Η αίτηση ένταξης της Ισλανδίας στην ΕΕ είχε ήδη προχωρήσει αρκετά όταν οι συνομιλίες ανεστάλησαν το 2013, και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν δηλώσει ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε ένα ή δύο χρόνια. Από τα 35 λεγόμενα κεφάλαια συνομιλιών που κυμαίνονται από την αλιεία και την οικονομική πολιτική έως την ελευθερία του λόγου και την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, τα 27 είχαν ξεκινήσει και 11 από αυτά είχαν ολοκληρωθεί προσωρινά.

Η ψήφος «Ναι» δεν θα αποτελούσε τελική απόφαση για την ένταξη στην ΕΕ. Θα σήμαινε την υποστήριξη μιας πορείας προς μια συμφωνία προσχώρησης. Οποιαδήποτε συμφωνία θα έπρεπε στη συνέχεια να εγκριθεί από δεύτερο δημοψήφισμα, καθώς και από το κοινοβούλιο, και το σύνταγμα θα έπρεπε να τροποποιηθεί. Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα έπρεπε επίσης να το υπογράψουν.

Μια ομάδα που τάσσεται υπέρ του «Ναι», με την ονομασία «Ναι για να δούμε», λέει ότι οι Ισλανδοί θα πρέπει τουλάχιστον να δουν τι συμφωνία μπορούν να πετύχουν, ώστε να έχουν όλες τις πληροφορίες πριν από μια τελική απόφαση.

Ομοίως, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν θα απέκλειε την πιθανότητα η Ισλανδία να επαναρχίσει τις συνομιλίες στο μέλλον.

Ποια είναι τα βασικά ζητήματα;

Η κυριαρχία υπήρξε ένα κρίσιμο ζήτημα στη συζήτηση πριν από το δημοψήφισμα. Η Ισλανδία αγωνίστηκε σκληρά για να αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία από τη Δανία το 1944 και οι αλιευτικές και ναυτιλιακές βιομηχανίες της αποτελούν σχεδόν το 40% των εξαγωγών της.

Η καμπάνια του «Όχι» φοβάται ότι θα χάσει τον έλεγχο των πολύτιμων αλιευτικών περιοχών της Ισλανδίας στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και έχει δεσμευτεί να μην μοιραστεί ποτέ τα ύδατα της χώρας με κανέναν. Οι Βρυξέλλες έχουν υποδείξει ότι η Ισλανδία θα μπορούσε να κερδίσει κάποιο είδος εξαίρεσης, αλλά θεωρείται ενδεχομένως το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιαδήποτε συμφωνία.

Πολλοί Ισλανδοί θυμούνται τους λεγόμενους Πολέμους του Μπακαλιάρου με το Ηνωμένο Βασίλειο, τους οποίους κέρδισε η Ισλανδία τη δεκαετία του 1970. Και η αλιεία ήταν πάντα το ζήτημα που εμπόδιζε την Ισλανδία να ενταχθεί στην ΕΕ πριν.

Ωστόσο, μετά την οικονομική κρίση του 2008 και την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ προχώρησε στην έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών το 2009, μόνο και μόνο για να τις σταματήσει το 2013.

Η Ισλανδία είναι πλέον ένα από τα πιο εύπορα έθνη της Ευρώπης και ο Eirikur Bergmann, καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Bifröst, δήλωσε στο BBC ότι «πολλοί άνθρωποι το αποδίδουν αυτό στην ανεξαρτησία της Ισλανδίας».

Μια έρευνα των ισλανδικών συνδικάτων έδειξε φέτος ότι η χώρα ήταν η πιο ακριβή στον κόσμο, πολύ πιο ακριβή από τους σκανδιναβούς γείτονές της.

Αν και έχει το πέμπτο υψηλότερο ΑΕΠ (οικονομική παραγωγή) κατά κεφαλήν στον κόσμο, τα επιτόκια είναι πεισματικά υψηλά στο 8% και ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στο 5,6%.

Οι ακτιβιστές του «Ναι» υποστηρίζουν ότι τα οικονομικά οφέλη της ΕΕ θα βοηθήσουν στη μείωση των συντελεστών. Η καμπάνια «Ναι για να δούμε» πιστεύει ότι οι Ισλανδοί πρέπει να δουν ποια συμφωνία της ΕΕ μπορούν να εξασφαλίσουν.

Ποιες είναι οι ανησυχίες της Ισλανδίας για την ασφάλεια;

Η Ισλανδία μπορεί να είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει στρατό και βασίζεται στους συμμάχους της για την άμυνά της.

Μια διμερής αμυντική συμφωνία των ΗΠΑ ισχύει από το 1951 και η καμπάνια «Όχι» έχει δηλώσει ότι η ασφάλεια της Ισλανδίας βασίζεται τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στις ΗΠΑ και ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν υποκαθιστά το ΝΑΤΟ.

Η Ισλανδία υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας και οι αξιωματούχοι έχουν αντιμετωπίσει με ανησυχία τους αυξημένους θαλάσσιους ελιγμούς της Ρωσίας κοντά στο νησί.

Ωστόσο, υπάρχει επίσης ανησυχία για το εκφρασμένο ενδιαφέρον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία – ειδικά το γεγονός ότι την έχει μπερδέψει με την Ισλανδία.

Φέτος, η ΕΕ και η Ισλανδία υπέγραψαν μια εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας και αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι η ΕΕ «προσφέρει μια βάση σε μια κοινότητα αξιών, ευημερίας και ασφάλειας».

Τι λένε οι καμπάνιες «Ναι» και «Όχι»;

Πριν από το δημοψήφισμα, οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν τηλεοπτικό ντιμπέιτ, όπου επικεφαλής της ομάδας της καμπάνιας του «Ναι» ήταν ο πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ και επικεφαλής της καμπάνιας του «Όχι» ήταν ο Γκουντρούν Χαφστάινσντότιρ, πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Κόμματος Ανεξαρτησίας.

Ο Kristrún δήλωσε στο ακροατήριο ότι η Ισλανδία ήταν ήδη πλήρως ενσωματωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η ένταξή της θα ήταν «ένα από τα μεγαλύτερα βήματα μείωσης του κινδύνου που μπορούμε να κάνουμε».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η ψήφος «ναι» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Ισλανδία θα ενταχθεί και ότι εάν υπάρξει ψήφος «όχι», το αποτέλεσμα θα γίνει σεβαστό.

Εν τω μεταξύ, ο Γκουντρούν τόνισε ότι η ψηφοφορία δεν αφορούσε το αν η Ισλανδία θα έπρεπε να συνεργάζεται καλά με την Ευρώπη: «Ήδη το κάνουμε και θέλουμε αυτό να συνεχιστεί».

Αντίθετα, παρουσίασε το δημοψήφισμα ως μια ψηφοφορία για το αν οι Ισλανδοί ήθελαν να παραδώσουν «εξουσίες λήψης αποφάσεων» στις Βρυξέλλες σχετικά με την αλιεία, τη γεωργία και τους φυσικούς τους πόρους.

Αν και η γεωπολιτική ώθησε την κυβέρνηση να πιέσει για την επιστροφή στις συνομιλίες με την ΕΕ, υπήρξε ελάχιστη συζήτηση επί του θέματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Είναι χαμηλότερα στην ατζέντα από ό,τι θα πίστευαν πολλοί», λέει στο BBC ο Χάλγκριμουρ Όντσον, διευθυντής του think tank ΕΕ-Ισλανδίας, European Currents.