Θρίλερ στην Κύπρο με συμβόλαιο θανάτου για δίδυμα αδέρφια: Δανός αστυνομικός χάλασε το σχέδιο

Τρεις άνθρωποι έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, που θυμίζει αστυνομική ταινία του Χόλιγουντ με σχέδιο διπλής δολοφονίας για δίδυμα αδέρφια στην Κύπρο. Οι δύο στόχοι, είναι δύο αλλοδαποί από άλλοι χώρα, οι οποίοι θα έφταναν κάποια στιγμή στην Κύπρο για διακοπές.

Σύμφωνα με το philenews, έχουν συλληφθεί δύο Νορβηγοί και ένας Ιρλανδός για την υπόθεση που συνταράσσει την Κύπρο, που οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.

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Οι τρεις, που δεν πιστεύεται πως είναι οι ηθικοί αυτουργοί, αρχικά μπήκαν στη διαδικασία να βρουν εκτελεστή μέσω… διαδικτύου. Όπως στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος που επικοινώνησε μαζί τους δεν ήταν εκτελεστής αλλά Δανός αστυνομικός. Ο υπό κάλυψη αστυνομικός, μόλις αντιλήφθηκε πως η χώρα όπου σχεδιάζονταν οι δολοφονίες ήταν η Κύπρος ενημέρωσε της Αρχές της χώρας του και τη Europol, που με τη σειρά τους ειδοποίησαν την κυπριακή Αστυνομία.

Οι ύποπτοι φέρονται να είναι μέλη κυκλώματος που πρόσφερε στον εκτελεστή περίπου €85.000 (650.000 δανέζικες κορώνες) για να δολοφονήσει τα δύο αδέλφια.

Μεταξύ του Δανού αστυνομικού, που εμφανίστηκε ως εκτελεστής και του εντολέα έγιναν συζητήσεις μέσω διαδικτύου, με τον τελευταίο να φέρεται να ανέφερε πως θα δωροδοκούνταν οι Αρχές για να μην βρίσκεται κανένας στο σημείο της δολοφονίας.

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Τι έγινε μόλις έφτασε στην Κύπρο ο υποτιθέμενος εκτελεστής

Ο υπό κάλυψη αστυνομικός έλαβε οδηγίες, μέσω signal, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο και πήγε σε σημείο στη Λάρνακα στο οποίο του δόθηκαν €200. Ακολούθως του είπαν να πάει στην Αγία Νάπα, στην οποία διέμεινε σε ξενοδοχείο. Την ίδια ημέρα του αποστάλθηκε τοποθεσία για να παραλάβει επιπλέον χρήματα.

Εκεί σύμφωνα με το philenews, είδε, όπως είπε, ένα πρόσωπο με μαύρα ρούχα και παντόφλες να αφήνει ένα φάκελο σε τροχό άσπρου οχήματος. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τέθηκαν αμέσως υπό παρακολούθηση. Τα μέλη της αστυνομίας είδαν αυτοκίνητο ενοικιάσεως, που οδηγείτο από τον ένα εκ των τριών υπόπτων και ο οποίος αναζητούσε το σημείο που τοποθετήθηκαν τα χρήματα.

Στις 24 Αυγούστου τέθηκε υπό παρακολούθηση όχημα στην Αγία Νάπα, στο οποίο επέβαιναν οι δύο από τους υπόπτους με δύο γυναίκες και ο υπό κάλυψη αστυνομικός διαπίστωσε ότι ήταν οι στόχοι της παρακολούθησης. Ο Αστυνομικός έλαβε μήνυμα και συναντήθηκε στη συνέχεια με έναν από τους υπόπτους, για να λάβει κι άλλα χρήματα. Οι ύποπτοι του άφησαν ένα χάρτινο κουτί πίσω από κάλαθο στο οποίο υπήρχαν €1000 .

Στις 27 Αυγούστου, οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν. Ο πρώτος ύποπτος ισχυρίστηκε πως ήταν για διακοπές στην Κύπρο. Ο δεύτερος ύποπτος, διαπιστώθηκε πως είναι σεσημασμένος στη χώρα του και πως βαρύνεται με καταδίκες για απειλές και εκβιασμούς, ενώ καταζητείται για αδικήματα κατοχής οπλισμού και απειλές.

«Η επιχείρηση αναδεικνύει τη σημασία της ταχύτητας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση νέων μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος», ανέφερε σε ανακοίνωση η Αστυνομία, που σημειώνει πως «ενισχύει σταθερά τη συνεργασία της με τη Europol και τις ευρωπαϊκές διωκτικές Αρχές, με στόχο την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος».

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

Η εξεύρεση εκτελεστών μέσω του διαδικτύου είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως το τελευταίο διάστημα από το οργανωμένο έγκλημα του εξωτερικού, με τις πληρωμές να γίνονται συνήθως μέσω κρυπτονομισμάτων. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που οι Αρχές ευρωπαϊκών χωρών προσπαθούν με υπό κάλυψη αστυνομικούς να βάλουν φρένο σε αυτή τη δραστηριότητα.

Η υπόθεση υπόθεση πάντως, δεν φαίνεται, από τα προκαταρκτικά ευρήματα, να έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο.