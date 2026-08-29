Μετά τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ και η Σάρα Φέργκιουσον επιστρέφει στη Βρετανία

Η Σάρα Φέργκιουσον ετοιμάζεται να επιστρέψει και μάλιστα τις επόμενες μέρες στη Βρετανία, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη χώρα.

Η 66χρονη πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, πρόκειται να νοικιάσει στη Βρετανία μια κατοικία έξι υπνοδωματίων και τριών μπάνιων στα Home Counties, στην ευρύτερη περιοχή έξω από το Λονδίνο, η οποία διαθέτει και ξεχωριστό χώρο για φιλοξενούμενους, σύμφωνα με τη Sun. Παρέμενε εκτός χώρας μετά την εμπλοκή του ονόματός της στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν – και συγκεκριμένα μετά την δημοσιοποίηση ενός email από το 2011, στο οποίο η Φέργκιουσον αποκαλούσε τον Επστάιν «υπέρτατο φίλο» της και φαινόταν να ζητά συγγνώμη για την δημόσια κριτική που του άσκησε.

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Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρει ότι η Φέργκιουσον «σκεφτόταν εδώ και καιρό να επιστρέψει», όμως «χρειάζεται χρόνος για να βρει κανείς το σωστό καινούργιο σπίτι».

Σύμφωνα με τη Sun, η Φέργκιουσον φαίνεται πως αποφάσισε ότι «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψει στη ζωή της». Με τον Χάρι και τη Μέγκαν να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, εκτιμάται ότι θεώρησε πως θα μπορούσε να επιστρέψει στη Βρετανία έπειτα από επτά μήνες απουσίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι «πιθανό» να έχει εγκατασταθεί στη νέα της κατοικία μέχρι τη Δευτέρα.

Το περιοδικό People αναφέρει ότι η Φέργκιουσον θα πληρώνει περίπου 8.000 δολάρια τον μήνα για το νέο της σπίτι.

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Η επιστροφή της στη Βρετανία έρχεται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον πρώην σύζυγό της. Ο Άντριου συνελήφθη τον Φεβρουάριο, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που έφεραν ξανά στο προσκήνιο τις σχέσεις του πρώην ζευγαριού με τον Τζέφρι Επστάιν.

Στη Βρετανία ο Χάρι με τη Μέγκαν

Η επιστροφή της Φέργκιουσον στη Βρετανία έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ εγκατέλειψαν τη Βρετανία το 2020 και εγκαταστάθηκαν στη Νότια Καλιφόρνια. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επέστρεψαν στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν σχολείο την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή που μίλησε στο Page Six ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε ενημερωθεί για την επιστροφή του γιου του και της Μέγκαν στη Βρετανία και πως ο 77χρονος μονάρχης «είναι ο λόγος» για τον οποίο αποφάσισαν να επιστρέψουν. Ο Κάρολος φέρεται να «ανυπομονεί» να βρίσκεται πλέον πιο κοντά στον Χάρι και την οικογένειά του, έχει ωστόσο ξεκαθαρίσει ότι οι Σάσεξ παραμένουν «μη ενεργά μέλη» της βασιλικής οικογένειας και δεν πρόκειται να αναλάβουν επίσημα βασιλικά καθήκοντα.