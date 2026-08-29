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Μίλο Γιαννόπουλος: Απελάθηκε από τις ΗΠΑ ο ακροδεξιός ελληνοβρετανός και «πέταξε» για Βρετανία

Είχε μπει νόμιμα στις ΗΠΑ το 2019 αλλά στη συνέχεια παρέμενε πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου
Μάιλο Γιαννόπουλος
Μάιλο Γιαννόπουλος / Photo by Chip Somodevilla / Getty Images
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Ο ακροδεξιός Βρετανός σχολιαστής και πρώην στέλεχος του Breitbart, Μίλο Γιαννόπουλος, απελάθηκε από τις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψή του από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Νέα Ορλεάνη.

Επισήμως, δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια χώρα απελάθηκε ωστόσο, σύμφωνα με την βρετανική Telegraph, που επικαλείται δύο ανώτερες αμερικανικές πηγές, ο Μίλο Γιαννόπουλος μεταφέρθηκε αεροπορικώς πίσω στη Βρετανία.

Ο Βρετανός ακροδεξιός πολιτικός σχολιαστής Μίλο Γιαννόπουλος, ποζάρει μετά τη σύλληψή του από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Λούις Άρμστρονγκ» της Νέας Ορλεάνης στο Κένερ της Λουιζιάνα, στις ΗΠΑ, στις 27 Αυγούστου 2026. Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας via REUTERS

Ο Μίλο Γιαννόπουλος είχε συνελήφθη την Πέμπτη (27/8/26) στο διεθνές αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης. Ο λόγος, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, είναι ότι είχε μπει νόμιμα στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2019 μέσω της Νέας Υόρκης, αλλά στη συνέχεια παρέμενε στη χώρα πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, για τον Γιαννόπουλο υπάρχει τελεσίδικη απόφαση απέλασης από δικαστή μετανάστευσης στις 22 Ιουλίου, καθώς δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεσή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαννόπουλος είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε ζητήσει τη δημιουργία σημείων ελέγχου της ICE στα σούπερ μάρκετ και την άμεση απέλαση όσων δεν μπορούν να αποδείξουν τη νόμιμη διαμονή τους στις ΗΠΑ…

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