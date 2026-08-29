Μίλο Γιαννόπουλος: Απελάθηκε από τις ΗΠΑ ο ακροδεξιός ελληνοβρετανός και «πέταξε» για Βρετανία

Επισήμως, δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια χώρα απελάθηκε ωστόσο, σύμφωνα με την βρετανική Telegraph, που επικαλείται δύο ανώτερες αμερικανικές πηγές, ο Μίλο Γιαννόπουλος μεταφέρθηκε αεροπορικώς πίσω στη Βρετανία.

Ο ακροδεξιός Βρετανός σχολιαστής και πρώην στέλεχος του Breitbart, Μίλο Γιαννόπουλος , απελάθηκε από τις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψή του από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Μίλο Γιαννόπουλος είχε συνελήφθη την Πέμπτη (27/8/26) στο διεθνές αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης. Ο λόγος, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, είναι ότι είχε μπει νόμιμα στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2019 μέσω της Νέας Υόρκης, αλλά στη συνέχεια παρέμενε στη χώρα πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, για τον Γιαννόπουλο υπάρχει τελεσίδικη απόφαση απέλασης από δικαστή μετανάστευσης στις 22 Ιουλίου, καθώς δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεσή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαννόπουλος είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε ζητήσει τη δημιουργία σημείων ελέγχου της ICE στα σούπερ μάρκετ και την άμεση απέλαση όσων δεν μπορούν να αποδείξουν τη νόμιμη διαμονή τους στις ΗΠΑ…