Ισμαήλ Χανίγια: Πλήθος ισλαμιστών στο Κατάρ για την κηδεία του ηγέτη της Χαμάς – Φωτογραφίες και βίντεο

Έγινε στο Κατάρ η κηδεία του ηγέτη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Προειδοποιήσεις στο Ισραήλ για εκδίκηση μετά τη δολοφονία του Χανίγια.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην κηδεία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Ντόχα του Κατάρ, μετά τη δολοφονία του στις 31 Ιουλίου στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Ήταν μία από μια σειρά δολοφονιών υψηλόβαθμων αξιωματούχων της παλαιστινιακής οργάνωσης, καθώς μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

Μεταξύ εκείνων που παρέστησαν στην τελετή σε μεγάλο τέμενος βόρεια της πρωτεύουσας Ντόχα ήταν ο Χάλεντ Μεσάαλ, ο οποίος μπορεί να είναι ο νέος ηγέτης της Χαμάς.

Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς καθώς και ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι ήταν επίσης παρόντες.

Ο Χανίγια θα ενταφιαστεί σε κοιμητήριο στην πόλη Λουσάιλ, βόρεια της Ντόχα.

A video from the funeral prayer to send off late Hamas leader Ismail Haniyeh in Doha, Qatar, following his assassination by the Israeli occupation in Iran. pic.twitter.com/CxX11JT3ot