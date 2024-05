Ισοπέδωσαν τα πάντα ανεμοστρόβιλοι στις ΗΠΑ: 21 νεκροί και πολλές καταστροφές

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τους ανεμοστρόβιλους και άλλες σφοδρές καταιγίδες στις νότιες ΗΠΑ με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 21, ανακοίνωσαν οι αρχές, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να μετατοπίζονται προς το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Από το Σάββατο, ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τις πεδινές εκτάσεις στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, ξεκινώντας από το βόρειο τμήμα του Τέξας για να κατευθυνθούν προς τα ανατολικά, ισοπεδώνοντας στο πέρασμά τους κτίρια και υποδομές.

Τα φαινόμενα συνεχίζουν την πορεία τους προς τις ακτές του Ατλαντικού. Ισχυρές καταιγίδες και πιθανοί ανεμοστρόβιλοι αναμένονται σήμερα (27.05.2024) το απόγευμα τοπική ώρα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Στο Κεντάκι, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από σειρά ανεμοστρόβιλων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπέσιαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα, διευκρινίζοντας πως ένας εξ αυτών έπληξε σε αυτήν την πολιτεία στις κεντροανατολικές ΗΠΑ μια έκταση τουλάχιστον 65 χιλιομέτρων.

Αυτό προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, συμπλήρωσε. Σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us, περίπου 165.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σε αυτήν την πολιτεία, περισσότερα από 500.000 σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε εντυπωσιακές εικόνες που κατέγραψαν κυνηγοί ανεμοστρόβιλων στην περιοχή διακρίνονται οι ανεμοστρόβιλοι να παρασύρουν στέγες σπιτιών και να προκαλούν σπινθήρες σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε άλλα πλάνα καταγράφονται ισοπεδωμένα σπίτια, των οποίων έχουν απομείνει μόνο τα θεμέλια, ενώ ένας καναπές παραμένει όρθιος ανάμεσα σε συντρίμμια.

