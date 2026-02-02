Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ισπανία: Ανακαλύφθηκαν απολιθώματα μικροσκοπικού δεινοσαύρου που ανατρέπουν τα υπάρχοντα δεδομένα

Τα απολιθώματα ανήκουν σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς δεινόσαυρους και τοποθετούνται χρονικά στην πρώιμη Κρητιδική Περίοδο
δεινόσαυρος
Αναπαράσταση του δεινοσαύρου του οποίου τα απολιθώματα έχουν βρεθεί

Σημαντικές εξελίξεις στις έρευνες για τους δεινοσαύρους φέρνει μία καινούργια ανακάλυψη για τα απολιθώματα μικροσκοπικών δεινοσαύρων που είχαν εντοπιστεί στην επαρχία Burgos της Ισπανίας.

Οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει ότι τα οστά αυτά που είχαν βρει στην Ισπανία ήταν εξαιρετικά σημαντικά λόγω του μικροσκοπικού τους μεγέθους και η μελέτη τους τελικά κατέδειξε ότι το είδος αυτό των φυτοφάγων ορνιθόποδων δεινοσαύρων μπορεί να ανατρέψει παγκόσμιες πεποιθήσεις για την εξέλιξή τους.

Οι επιστήμονες ονόμασαν το συγκεκριμένο είδος Foskeia pelendonum. Το όνομα του γένους Foskeia προέρχεται από την ελληνική λέξη «φως», ενώ η προσθήκη της κατάληξης «skei» προέρχεται από το ρήμα «βόσκειν», δηλαδή «αναζητώ τροφή».

Το όνομα του είδους pelendonum αναφέρεται στους Πελενδόνες, φυλή Κελτιβήρων που κατοικούσε στην περιοχή Fuentes del Duero της σημερινής Ισπανίας.

Τα απολιθώματα ανήκουν σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς δεινόσαυρους και τοποθετούνται χρονικά στην πρώιμη Κρητιδική Περίοδο. Ιστολογικές αναλύσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ένα άτομο ήταν ενήλικο.

Οι δεινόσαυροι αυτοί είχαν έναν μεγάλο αριθμό μοναδικών χαρακτηριστικών, όπως διαφορετική οδοντοστοιχία. Επίσης, οι επιστήμονες εντόπισαν ενδείξεις αλλαγής στάσης σώματος κατά την ανάπτυξή τους, βασιζόμενη σε εκρήξεις ταχύτητας μέσα σε πυκνά δάση.

Οι ερευνητές τονίζουν την σημασία αυτών των ευρημάτων. Ο Μάρκος Μπεσέρα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα επισημαίνει ότι «το πολύ μικρό μέγεθος δεν συνεπάγεται εξελικτική απλοποίηση, αυτό το κρανίο είναι παράξενο και εξαιρετικά εξελιγμένο».

Ο Τιερί Τορτόζα από το Φυσικό Καταφύγιο Sainte Victoire προσθέτει: «Ο Foskeia βοηθά να καλυφθεί ένα κενό 70 εκατομμυρίων ετών, ένα μικρό κλειδί που ξεκλειδώνει ένα τεράστιο χαμένο κεφάλαιο».

Επίσης, η Ταμπάτα Ζανέσκο Φερέιρα από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο υπογραμμίζει ότι «δεν πρόκειται για ένα “μίνι Ιγκουανόδοντα”, αλλά για κάτι θεμελιωδώς διαφορετικό».

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Papers in Palaeontology».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
103
90
63
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Επστάιν στοιχειώνει από τον τάφο τους γαλαζοαίματους – Άδειασε την πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο πρωθυπουργός της χώρας
Όπως αποκαλύφθηκε από τα αρχεία Επστάιν, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον ήταν «κολλητή» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας
Μασκ κατά Νόλαν: «Θα χάσει την ακεραιότητά του» αν έχει διαλέξει μαύρη ηθοποιό για τον ρόλο της ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια»
Χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι αν η Λουπίτα Νιόνγκο υποδυθεί την Ωραία Ελένη, αυτό θα αποτελεί «προσβολή» για τον Όμηρο, κάτι με το οποίο φαίνεται να συμφωνεί ο Μασκ
μασκ 8
Βίντεο με τον Τζέφρι Επστάιν να αποκαλεί τον εαυτό του «σεξουαλικό αρπακτικό α’ κατηγορίας» και να απαντάει αν είναι ο διάβολος
Ο άνθρωπος που παίρνει συνέντευξη από τον Επστάιν δεν εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον
Ο Επστάιν με άτομο άγνωστης ηλικίας στην αγκαλιά του
Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο – βίλα με την πισίνα και τις 4 κρεβατοκάμαρες που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο
Ο ευρωβουλευτής είχε αναφέρει πως το χρησιμοποιεί καθαρά ως γραφείο αν και η Cyprus Times υποστηρίζει πως μένει κανονικά εκεί με την σύντροφό του
Φειδίας Παναγιώτου 19
Newsit logo
Newsit logo