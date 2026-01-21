Ισπανία: Ανησυχία για το σιδηροδρομικό δίκτυο – 43 οι νεκροί στην Αδαμούθ, αν επιβεβαιωθεί ο αριθμός των αγνοούμενων

Δυο μέρες μετά την τραγωδία στην Αδαμούθ της Ισπανίας με τον εκτροχιασμό τρένων όπου έχασαν τη ζωή τους 42 άνθρωποι, ένα ακόμη σιδηροδρομικό δυστύχημα ήρθε να συνταράξει τη χώρα προκαλώντας μεγάλο προβληματισμό για το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Από το νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία της Ισπανίας ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά.

Προαστιακός σιδηροδρομικός συρμός με προορισμό τη Βαρκελόνη έπεσε χθες πάνω στα συντρίμμια τοιχίου υποστήριξης που κατέρρευσε πάνω στις σιδηροτροχιές κοντά στην Τζελίδα, κάπου 40 χιλιόμετρα από την καταλανική πρωτεύουσα.

Ο διαχειριστής του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif ανέφερε ότι η κατάρρευση του τοιχίου προκλήθηκε από καταιγίδα, εν μέσω βροχοπτώσεων σε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 37 δέχτηκαν φροντίδες από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ανάμεσά τους πέντε με σοβαρούς τραυματισμούς, ενημέρωσε η υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας, η Νούρια Παρλόν.

Οι περισσότεροι ταξίδευαν στο πρώτο βαγόνι, που υπέστη την πιο σοβαρή ζημιά, διευκρίνισε αξιωματικός της καταλανικής πυροσβεστικής, ο Κλάουντι Γκαλιαρδό. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν ο μηχανοδηγός του συρμού.

Το νέο δυστύχημα καταγράφτηκε καθώς ακόμη η Ισπανία θρηνεί τα θύματα της καταστροφής που εκτυλίχθηκε την Κυριακή κοντά στην Κόρδοβα, ο απολογισμός της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικός.

Ένα ακόμη τρένο του δικτύου προαστιακών σιδηροδρόμων της Βαρκελώνης εκτροχιάστηκε την Τρίτη στην περιοχή της Χιρόνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών Adif, «ο άξονας του συρμού προσέκρουσε σε πέτρα που αποκολλήθηκε λόγω της καταιγίδας». Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Blanes–Maçanet-Massanes, στα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης.

Δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, ωστόσο τα δρομολόγια έχουν διακοπεί. Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Pais, περίπου 400.000 επιβάτες αναμένεται να στερηθούν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες το πρωί της Τετάρτης.

Το σύνολο των υπηρεσιών του προαστιακού δικτύου Rodalies έχει ανασταλεί προσωρινά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι ασφαλείας. Μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, οι αρμόδιοι σιδηροδρομικοί φορείς αναμένεται να συναντηθούν με τις αρχές.

Χθες Τρίτη, την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους, ο Φίλιππος Στ΄ και η βασίλισσα Λετίθια πήγαν στην Αδαμούθ για να επισκεφθούν συγγενείς θυμάτων και επιζήσαντες.

Σπασμένος σύνδεσμος

Αφού έμειναν μια ώρα στον τόπο του δυστυχήματος, μετέβησαν στο νοσοκομείο Βασιλίσσης Σοφίας στην Κόρδοβα, όπου συνεχίζουν να νοσηλεύονται κάποιοι από τους τραυματίες.

Τριάντα επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, συνέχιζαν να νοσηλεύονται χθες, οι εννιά σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Επιτόπου συνεχίζονταν οι προσπάθειες εντοπισμού θυμάτων που ενδέχεται να απέμεναν παγιδευμένα στα κουφάρια των βαγονιών.

Χθες ανασύρθηκε η 42η σορός, σύμφωνα με τις αρχές της Ανδαλουσίας.Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε ανέφερε πως ο οριστικός απολογισμός πιθανόν θα είναι 43 νεκροί, αν είναι ακριβείς οι αναφορές για τους ανθρώπους που αγνοούνται.

Πάνω από 120 άνθρωποι τραυματίστηκαν, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά. Τα τρία τελευταία βαγόνια συρμού με προορισμό τη Μαδρίτη της Iryo – ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας, θυγατρικής του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato (Trenitalia) – εκτροχιάστηκαν και ολίσθησαν σε παρακείμενες σιδηροτροχιές. Συρμός της Renfe, της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας, έπεσε πάνω τους καθώς κινείτο προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την Ουέλβα (νότια).

Οι δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας, που κινούνταν με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα όταν έγινε η σύγκρουση, μετέφεραν συνολικά πάνω από 500 επιβάτες.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, η έρευνα επικεντρώνεται σε σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές, μήκους 30 και πλέον εκατοστών, στον τόπο του δυστυχήματος.

Επικαλούμενη «τεχνικούς» με πρόσβαση στην έρευνα, η εφημερίδα El Mundo εκτίμησε ότι το σπάσιμο του συνδέσμου οφειλόταν σε «κακή ηλεκτροσυγκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση που είχε υποστεί φθορά λόγω της κυκλοφορίας (τρένων) ή των μετεωρολογικών συνθηκών» προσθέτοντας πως αυτή είναι η «κάτι παραπάνω από πιθανή» αιτία του εκτροχιασμού και της τραγωδίας.

«Απόλυτη διαφάνεια»

Ο υπουργός Πουέντε ωστόσο τόνισε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ειπωθεί αν ο σπασμένος σύνδεσμος ήταν «αιτία ή συνέπεια» του δυστυχήματος.

Αυτό είναι το μοναδικό σενάριο που εξετάζεται σε αυτό το στάδιο, καθώς η ταχύτητα των τρένων ήταν στο πλαίσιο του επιτρεπόμενου και «το ανθρώπινο λάθος έχει πρακτικά αποκλειστεί», όπως τόνισε ο πρόεδρος της Renfe, ο Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια.

Ο Adif, ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, ανακοίνωσε πως μειώνει «προσωρινά» τα όρια ταχύτητας σε τμήμα γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη και τη Βαρκελόνη, διευκρινίζοντας στο AFP ότι η απόφαση ακολούθησε ενημέρωση από μηχανοδηγούς για «εξογκώματα» στις σιδηροτροχιές.

Η σύγκρουση των τρένων έγινε σε ευθεία, σε τμήμα των σιδηροτροχιών που είχε συντηρηθεί και εκσυγχρονιστεί πρόσφατα, ενώ τρία τρένα πέρασαν από το ίδιο σημείο «20 λεπτά νωρίτερα» χωρίς «κανένας να αναφερθεί στην παραμικρή ανωμαλία» στις σιδηροτροχιές, ανέφερε ο κ. Πουέντε χθες το πρωί.

Από την πλευρά του, ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Δεν έχει βρεθεί ούτε «το παραμικρό» στοιχείο για αυτό, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εν μέσω των έντονων συναισθηματικών αντιδράσεων στην Ισπανία για την τραγωδία, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε «πλήρη διαφάνεια» και την «αλήθεια».

Το 2013, άλλος εκτροχιασμός στοίχισε τη ζωή σε 80 ανθρώπους στο Σαντιάγο δε Κομποστέλα (βορειοδυτικά).