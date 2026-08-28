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Ισπανία: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό μεταναστών στη Θέουτα – Συγκλονιστικά βίντεο από τις φλόγες

Ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, πολλοί κολυμπώντας
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Οι διαδηλωτές στη Θέουτα / Europa Press via AP
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Μεγάλη συμπλοκή εκτυλίχθηκε στην Ισπανία χθες (27/8/2026), αφού διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στον ισπανικό θύλακο Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο.

Συγκλονιστικά βίντεο από την παραλία Μπενίτεθ στη Θέουτα, όπου βρίσκονταν οι μετανάστες για εβδομάδες, απεικονίζουν πολίτες της Ισπανίας να ρίχνουν επανειλημμένα αντικείμενα στη φωτιά.

Αστυνομικοί κατάφεραν και χώρισαν τους διαδηλωτές από τους μετανάστες, που κατέφυγαν σε προβλήτα. Νωρίτερα μάλιστα οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες.

80.000 μετανάστες τον τελευταίο μήνα

Ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, πολλοί κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι περισσότεροι οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα.

Η συντηρητική αντιπολίτευση, τόσο το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) όσο και το Vox (άκρα δεξιά) αναφέρονται σε «εισβολή», απαιτεί να επαναπροωθηθούν όλοι. Ωστόσο διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές επαναπροωθήσεις, απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται χωριστά.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δικαιούνται ειδική προστασία. Ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα πιστεύεται πως είναι 1.500 παιδιά και έφηβοι, με 500 να θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια, που αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.

Πίεση από την αντιπολίτευση

Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση εξαιτίας της κρίσης, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους πως έμεινε άπρακτη, πως εγκατέλειψε τους κατοίκους στη Θέουτα.

Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών (PSOE) επικρίνεται εξάλλου για αντιφάσεις ως προς το εάν οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί.

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η CNI, η υπηρεσία πληροφοριών που αναφέρεται στην ίδια, προειδοποίησε μια ημέρα πριν από την μαζική προσπάθεια μεταναστών να μπουν στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα και άλλα μέλη της κυβέρνησης αντιτείνουν πως δεν υπήρξε προειδοποίηση για τις διαστάσεις της κρίσης. Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ αναμένεται να εκφραστεί για το θέμα, που έχει πυροδοτήσει διεθνείς αντιδράσεις, στο ισπανικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

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