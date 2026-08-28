Ισπανία: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό μεταναστών στη Θέουτα – Συγκλονιστικά βίντεο από τις φλόγες

Μεγάλη συμπλοκή εκτυλίχθηκε στην Ισπανία χθες (27/8/2026), αφού διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στον ισπανικό θύλακο Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο.

Συγκλονιστικά βίντεο από την παραλία Μπενίτεθ στη Θέουτα, όπου βρίσκονταν οι μετανάστες για εβδομάδες, απεικονίζουν πολίτες της Ισπανίας να ρίχνουν επανειλημμένα αντικείμενα στη φωτιά.

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Αστυνομικοί κατάφεραν και χώρισαν τους διαδηλωτές από τους μετανάστες, που κατέφυγαν σε προβλήτα. Νωρίτερα μάλιστα οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες.

Se han vivido momentos de verdadera tensión en la playa de Benítez, se ha prendido fuego en el asentamiento de inmigrantes.#Ceuta #Inmigración #FronteraSur pic.twitter.com/jQx3OS4mU5 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026

80.000 μετανάστες τον τελευταίο μήνα

Ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, πολλοί κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι περισσότεροι οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα.

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Desenes de manifestants han irromput al campament dels migrants que malviuen en una platja de Ceuta i hi han calat foc.



Formen part del grup que ha bloquejat l'arribada de vehicles de la Creu Roja per fer el repartiment de menjar https://t.co/s07ZH5Tq9g pic.twitter.com/bfodWrWOCB — 3CatInfo (@3CatInfo) August 27, 2026

Η συντηρητική αντιπολίτευση, τόσο το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) όσο και το Vox (άκρα δεξιά) αναφέρονται σε «εισβολή», απαιτεί να επαναπροωθηθούν όλοι. Ωστόσο διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές επαναπροωθήσεις, απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται χωριστά.

🇪🇸 Ceuta, España | AHORA: La Policía interviene en la playa del Trampolín y trata de echar a los manifestantes que prendieron fuego a varias cabañas de inmigrantes ilegales. https://t.co/FW2xFXLlPM pic.twitter.com/v8olXH1fp4 —(@ElImperialEsp) August 27, 2026

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δικαιούνται ειδική προστασία. Ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα πιστεύεται πως είναι 1.500 παιδιά και έφηβοι, με 500 να θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια, που αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.

Πίεση από την αντιπολίτευση

Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση εξαιτίας της κρίσης, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους πως έμεινε άπρακτη, πως εγκατέλειψε τους κατοίκους στη Θέουτα.

Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών (PSOE) επικρίνεται εξάλλου για αντιφάσεις ως προς το εάν οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί.

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η CNI, η υπηρεσία πληροφοριών που αναφέρεται στην ίδια, προειδοποίησε μια ημέρα πριν από την μαζική προσπάθεια μεταναστών να μπουν στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα και άλλα μέλη της κυβέρνησης αντιτείνουν πως δεν υπήρξε προειδοποίηση για τις διαστάσεις της κρίσης. Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ αναμένεται να εκφραστεί για το θέμα, που έχει πυροδοτήσει διεθνείς αντιδράσεις, στο ισπανικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.