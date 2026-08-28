Μασαχουσέτη: Η Λίντσεϊ Κλάνσι που κατηγορείται για τη δολοφονία των παιδιών της, περιμένει να μάθει την τύχη της – Τα σημεία «κλειδιά» στη δίκη της

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται μία από τις πιο συγκλονιστικές οικογενειακές τραγωδίες των τελευταίων ετών, η υπόθεση και δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας που στραγγάλισε τα τρία παιδιά της τον Ιανουάριο του 2023 στη Μασαχουσέτη.

Η δίκη τελείωσε και οι ένορκοι συνεδριάζουν, με την Κλάνσι να μην αμφισβητεί το γεγονός ότι σκότωσε τα παιδιά της. Οι δικηγόροι της όμως υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη επειδή έπασχε από σοβαρή ψυχική ασθένεια. Εάν οι ένορκοι αποφασίσουν να καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

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Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην υπόθεση, οι εισαγγελείς περιγράφουν μια πράξη που χαρακτηρίζεται από «ακραία αγριότητα και σκληρότητα». Υποστηρίζουν ότι η 35χρονη πρώην νοσηλεύτρια χρησιμοποίησε ελαστικούς ιμάντες γυμναστικής για να αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών της μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης.

Τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν η 5χρονη Κόρα, ο 3χρονος Ντόσον και ο Κάλαν που ήταν 8 μηνών. Βρέθηκαν νεκρά στο υπόγειο από τον πατέρα τους, Πάτρικ Κλάνσι, ο οποίος κάλεσε το 911 και φέρεται να φώναζε στους αστυνομικούς: «Σκότωσε τα παιδιά».

Ποιες ήταν όμως οι πιο αξιοσημείωτες στιγμές από τη συναισθηματικά φορτισμένη δίκη που διήρκησε 5 εβδομάδες, όπως γράφει το BBC. Οι ένορκοι έχουν ξεκινήσει πλέον τις διαβουλεύσεις για το αν η Λίντσεϊ Κλάνσι φέρει ποινική ευθύνη για τη δολοφονία των παιδιών της.

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Woman who killed her three children sobs as the exercise bands she allegedly used to strangle them were shown to the jury.



Lindsay Clancy was found by her husband lying in the backyard after she cut her throat and wrists and jumped from a 2nd-story window.



"The house was… pic.twitter.com/G42SK4x15A — Collin Rugg (@CollinRugg) July 29, 2026

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η Κλάνσι είχε παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι στις 24 Ιανουαρίου 2023, η Κλάνσι στραγγάλισε σκόπιμα όλα τα παιδιά της – την Κόρα, 5 ετών, την Ντόσον, 3 ετών, και τον Κάλαν, οκτώ μηνών – με λάστιχα γυμναστικής στο σπίτι τους στο Ντάξμπουρι της Μασαχουσέτης, προτού πηδήξει από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου. Η Κλάνσι, τώρα 36 ετών, έμεινε παράλυτη από την πτώση και παρακολούθησε τη δίκη σε αναπηρικό καροτσάκι

Οι δικηγόροι της Κλάνσι, ενώ την υπερασπίζονται, δεν έχουν ποτέ απορρίψει τον ρόλο της στις δολοφονίες.

Prosecutors in the Lindsay Clancy murder trial laid out the gruesome details of how the Massachusetts mother killed her three young children during closing arguments.



Assistant DA Jennifer Sprague argued that Clancy made deliberate choices and was in control, saying she… pic.twitter.com/Fpe1Qkcoh9 — Breaking911 (@Breaking911) August 27, 2026

Αντ’ αυτού, έχουν υπερασπιστεί την παράνοια, υποστηρίζοντας ότι η Κλάνσι είχε παραισθήσεις και παραληρητικές ιδέες μετά τη γέννηση του μικρότερου παιδιού της. Επισήμαναν τη θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι η ίδια εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική λίγες μέρες πριν από τους θανάτους.

Εν τω μεταξύ, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Κλάνσι πήρε μια υπολογισμένη απόφαση να σκοτώσει σκόπιμα τα παιδιά της και θα πρέπει να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη. Ισχυρίζονται ότι εκείνη την εποχή, η Κλάνσι έστειλε τον σύζυγό της, Πάτρικ Κλάνσι, για δουλειές, ώστε να μην είναι σπίτι.

Η οικογένεια της Κλάνσι, συμπεριλαμβανομένης της πρώην πεθεράς της και του συζύγου της, έχουν καταθέσει για την ψυχική της κατάσταση πριν από τον θάνατο.

NEW: Lindsay Clancy's lawyer says she was a "darn good mother."



"This young lady did nothing wrong in her life… a darn good mother."



Clancy held each of her 3 children down for at least four minutes each, strangling them with exercise bands as the life drained out of them. pic.twitter.com/068751fz1E — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2026

«Μια πραγματικά δύσκολη στιγμή»: Ο πρώην σύζυγος της Κλάνσι παίρνει θέση

Σε διάστημα δύο ημερών, ο πρώην σύζυγος του Κλάνσι, Πάτρικ, μίλησε στους ενόρκους για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας της πρώην συζύγου του μετά τον τοκετό και περιέγραψε την ημέρα που πέθαναν τα παιδιά του με φρικιαστικές λεπτομέρειες.

Είπε στους ενόρκους ότι η «τρέλα» της Κλάνσι ξεκίνησε περίπου ένα μήνα πριν από τον θάνατό τους. «Άρχισε να χάνει πολύ βάρος, έπεσε σε μεγάλη κατάθλιψη και περνούσε πολύ δύσκολα», είπε.

Την περιέγραψε να ζητά κατά διαστήματα βοήθεια από γιατρούς και να παίρνει μια ποικιλία φαρμάκων, προσθέτοντας ότι θυμήθηκε να λέει ότι άρχιζε να κάνει σκέψεις αυτοκτονίας.

The jury in the murder trial of Lindsay Clancy has been sent home for the day after more than three hours of deliberations.



Clancy is charged with first-degree murder, but jurors can consider the lesser included offenses of second-degree murder or manslaughter. She faces a… pic.twitter.com/DUHPVF7vHX — ABC News (@ABC) August 27, 2026

Ο Πάτρικ Κλάνσι περιέγραψε την τελευταία του εικόνα του γιου του Ντόσον να κάθεται στον καναπέ τρώγοντας κοτομπουκιές πριν φύγει για να πάρει φαγητό και φάρμακα. Επέστρεψε και βρήκε τα παιδιά του νεκρά.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι έκλαιγε με λυγμούς στο δικαστήριο καθώς έπαιζε μια ηχογράφηση της κλήσης του συζύγου της στο 911. Ακούγεται να φωνάζει «Αυτή σκότωσε τα παιδιά», αφού βρήκε τα παιδιά τους στο υπόγειο.

Από την έναρξη της δίκης, θεωρίες συνωμοσίας για τον Πάτρικ Κλάνσι έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εικασιών για την εμπλοκή του. Ωστόσο, δεν θεωρήθηκε ποτέ ύποπτος ή ύποπτος από τους ερευνητές. Η Λίντσεϊ Κλάνσι παραδέχτηκε ότι σκότωσε τα παιδιά της και οι δικηγόροι της δεν το έχουν αρνηθεί.

Μάχες μεταξύ δικηγόρων και ειδικών για τη φροντίδα της Κλάνσι

Περισσότεροι από 10 εμπειρογνώμονες μάρτυρες κατέθεσαν τόσο για την υπεράσπιση όσο και για την κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που συγκρούστηκαν με τους δικηγόρους τους σχετικά με την ψυχική υγεία της Κλάνσι.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, η Κλάνσι έλαβε πάνω από δώδεκα φάρμακα και ζήτησε βοήθεια από μια τηλεφωνική γραμμή για την αντιμετώπιση αυτοκτονιών και από το τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η ομάδα της Κλάνσι προσπάθησε να πείσει τους ενόρκους ότι έπασχε από επιλόχειο ψύχωση, μια σπάνια πάθηση κατά την οποία οι γυναίκες που έχουν γεννήσει μετά τον τοκετό μπορούν να βιώσουν μανία, κατάθλιψη ή ένα μείγμα και των δύο. Η Κλάνσι ισχυρίζεται ότι είχε παραισθήσεις και παραληρητικές ιδέες.

Μια μέρα στην αίθουσα του δικαστηρίου η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα έντονη, καθώς μια από τις ψυχιάτρους του Κλάνσι, η Τζένιφερ Ταφτς, κατέθεσε εκ μέρους της κατηγορίας ότι η Κλάνσι δεν έδειξε σημάδια ψύχωσης κατά τη διάρκεια των συνεδριών τους.

"This is a prosecution that has ripped the soul out of this girl."



During closing arguments of the Lindsay Clancy murder trial, her attorney Kevin Reddington blamed "the damn medicine and the lousy medical care she got" as he showed images of her with her children.



Clancy is… pic.twitter.com/AVTeKl2XtJ — CBS News (@CBSNews) August 27, 2026

Δεν υπήρχαν «σοβαρές ενδείξεις ότι η ασφάλειά της ή η ασφάλεια οποιουδήποτε άλλου βρισκόταν σε κίνδυνο», δήλωσε η Ταφτς, η οποία είδε την Κλάνσι πάνω από δώδεκα φορές επί πέντε μήνες.

Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισης επικαλέστηκαν τις ιατρικές σημειώσεις του Ταφτς, περιγράφοντας την «όχι υπερβολική, πιεσμένη ομιλία» του Κλάνσι. Η πιεσμένη ομιλία – ένας γρήγορος, ξέφρενος τρόπος ομιλίας – μπορεί να είναι σημάδι μανίας.

Η Ταφτς αρνήθηκε ότι πίστευε ότι ο Κλάνσι είχε ασκήσει πίεση στην ομιλία του, λέγοντας ότι το «όχι» ίσχυε τόσο για τις λέξεις «υπερβολικός» όσο και για «πιεσμένος». Καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης Κέβιν Ρέντινγκτον την πίεζε, εκείνη απάντησε: «Δεν με νοιάζει τι λέει. Ξέρω τι εννοούσα».

Ο Ρέντινγκτον έγινε επίσης τεταμένος καθώς ρωτούσε επανειλημμένα έναν άλλο ειδικό στην εισαγγελία, τον ψυχίατρο Άβραμ Μακ, σχετικά με το εάν η επιλόχειος ψύχωση αποτελεί διάγνωση. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί την επιλόχειο ψύχωση μόνο ως μια υποτιθέμενη ασθένεια, είπε.

Ο Μακ απέφυγε να χαρακτηρίσει την επιλόχειο ψύχωση ως αναγνωρισμένη διάγνωση, απαντώντας σε κάποιο σημείο: «Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό απαντά συγκεκριμένα στην ερώτησή σας».

Η μητέρα της Κλάνσι καταθέτει

Εκτός από τον Πάτρικ Κλάνσι, την πρώην πεθερά της Λίντσεϊ, κατέθεσαν επίσης η μητέρα της και η αδερφή της, οι οποίες μίλησαν στους ενόρκους για την επιδεινούμενη ψυχική υγεία της Κλάνσι μετά τη γέννηση του γιου της

Η Λίντσεϊ Κλάνσι «παρακαλούσε για βοήθεια», κατέθεσε η πρώην πεθερά της, Σούζαν Κλάνσι. «Έπασχε από αϋπνία. Έχανε την όρεξή της», είπε. «Ήταν πολύ αγχωμένη και λυπημένη».

Πρόσθεσε ότι η Κλάνσι ήταν μια «πολύ στοργική» μητέρα μέχρι τη γέννηση του μικρότερου γιου της.

Η μητέρα της Κλάνσι, Πόλα Μάσγκροουβ, είπε ότι η κόρη της είπε σε αυτήν και στον πρώην σύζυγό της ότι σκεφτόταν να βλάψει τα παιδιά ένα μήνα πριν από τον θάνατό τους.

Η Μάσγκροουβ είπε ότι η κόρη της γινόταν παρανοϊκή και εξέφρασε ότι πίστευε ότι τα φάρμακά της «κατέστρεφαν το μυαλό της».

Η αδερφή της Κλάνσι, Άλισον Όζγκα, είπε στο δικαστήριο ότι η αδερφή της είχε αυτοκτονικές σκέψεις κάθε μέρα, ένα μήνα πριν σκοτώσει τα παιδιά της.

Από την αρχή της υπόθεσης, το βασικό ζήτημα γύρω από το οποίο κινήθηκε η δικαστική διαμάχη ήταν η ψυχική κατάσταση της Κλάνσι τη στιγμή των δολοφονιών. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε ψυχωτική κατάσταση και δεν μπορούσε να ελέγξει τις πράξεις της, ενώ η κατηγορούσα αρχή επιμένει ότι, παρά την ψυχική ασθένεια από την οποία έπασχε, γνώριζε τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους.

Πλέον η Κλάνσι περιμένει την απόφαση των ενόρκων για το μέλλον της.