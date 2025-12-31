Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ισπανία: Η στιγμή που τρεις υδροστρόβιλοι «χτυπούν» ταυτόχρονα την ακτή του Μαζαρόν

Το φαινόμενο συνδέεται με ισχυρές καταιγίδες και διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας
Υδροστρόβιλοι
Υδροστρόβιλοι στην Ισπανία

Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο σημειώθηκε στην Ισπανία την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, όταν τρεις υδροστρόβιλοι «σάρωσαν» την ακτή Μαζαρόν στη Μούρθια.

Οι τρεις υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στη θάλασσα και έπληξαν την ακτή του Μαζαρόν στην επαρχία Μούρθια στην Ισπανία.

Το φαινόμενο συνδέεται με ισχυρές καταιγίδες και διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που καταγράφηκαν στην περιοχή και συνοδεύονταν με σφοδρή βροχόπτωση, δυνατούς ανέμους και αστραπές.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media οι υδροστρόβιλοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε σκάφη και γιοτ που είχαν δέσει στο λιμάνι καθώς και εξωτερικούς χώρους εστιατορίων και μπαρ.

Τα φαινόμενα ανάγκασαν επισκέπτες και θαμώνες να καταφύγουν γρήγορα σε ασφαλείς περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Να σημειωθεί πως στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, ειδικά σε περιόδους έντονων καταιγίδων, μπορούν να σχηματιστούν υδροστρόβιλοι και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και σκάφη όταν φτάνουν κοντά στην ξηρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
332
225
150
149
104
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo