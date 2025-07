Ισπανία: Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ «ταρακούνησε» τη χώρα – Κατέρρευσε η οροφή αεροδρομίου

Η Ισπανία συγκλονίστηκε από σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ λίγες ώρες μετά την καταστροφή της χώρας από πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις.

Ο σεισμός «ταρακούνησε τη νότια Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών τουριστικών κέντρων Κόστα ντελ Σολ και Αλικάντε, γύρω στις 7 το πρωί της Δευτέρας (14.07.2025).

Στην Αλμερία, η οροφή ενός αεροδρομίου κατέρρευσε μετά τον σεισμό από τον οποίο σείστηκαν τουλάχιστον 50 πόλεις, ενώ ένας εκθεσιακός χώρος αυτοκινήτων υπέστη επίσης ζημιές από τις δονήσεις.

Ένας εργαζόμενος του αεροδρομίου δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Ακούσαμε κάποιους θορύβους τον έναν μετά τον άλλο και στη συνέχεια ένα δυνατό χτύπημα και ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης.

Μας τρόμαξε πολύ. Υπήρχαν εργαζόμενοι του αεροδρομίου που έπιναν τον πρώτο καφέ της ημέρας, αλλά ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε».

