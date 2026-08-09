Ισπανία: Ξεκίνησαν οι συνοριακοί έλεγχοι για τους Ιταλούς – Εξονυχιστική έρευνα σε περίπου 200 ταξιδιώτες

Σε κρίση η σχέση Ιταλίας – Ισπανίας μετά το σοβαρό επεισόδιο με τους μετανάστες στη Θεούτα. Οι ισπανικές αρχές έλεγξαν περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν στην χώρα από την Ιταλία, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν για την παράτυπη μετανάστευση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας πραγματοποίησε ελέγχους σε 199 ταξιδιώτες σε 12 πτήσεις από την Ιταλία, στα αεροδρόμια της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, της Σεβίλλης, του Μπιλμπάο, του Αλικάντε και της Βαλένθια, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου, μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη που υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής στις 30 Ιουλίου.