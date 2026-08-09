Κόσμος

Φωτιά στην Αλβανία: Εικόνες καταστροφής έξω από τα Τίρανα – Εκκενώνονται χωριά, μία σύλληψη για εμπρησμό

Σκληρή η μάχη των εναέριων και επίγειων δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς
Φωτιά
REUTERS/Florion Goga
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Ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο (08.08.2026) στην Αλβανία, καίγοντας σε δασική έκταση 38 χλμ από τα Τίρανα. Η μάχη των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν τιτάνια ενώ επιστρατεύτηκαν ακόμα και στρατιωτικές δυνάμεις για την εκκένωση χωρών.

Εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις παλεύουν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που έχει καταστρέψει τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι αρχές της Αλβανίας προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται για εμπρησμό.

Σύμφωνα με τις αρχές, έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στο σπίτι του. Λόγω των ισχυρών ανέμων οι φλόγες ξέφυγαν από τον έλεγχο και επεκτάθηκαν προς το όρος Kruje, απειλώντας γειτονικές κοινότητες.

REUTERS
REUTERS/Florion Goga
REUTERS
REUTERS/Florion Goga

Η πιο σκληρή μάχη δίνεται στην περιοχή Barabit–Lluban από όπου απομακρύνθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι από τις γύρω περιοχές.

REUTERS
REUTERS/Florion Goga

Η φωτιά καίει από το απόγευμα του Σαββάτου και παραμένει ενεργή, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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