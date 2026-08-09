Φωτιά στην Αλβανία: Εικόνες καταστροφής έξω από τα Τίρανα – Εκκενώνονται χωριά, μία σύλληψη για εμπρησμό

Ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο (08.08.2026) στην Αλβανία, καίγοντας σε δασική έκταση 38 χλμ από τα Τίρανα. Η μάχη των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν τιτάνια ενώ επιστρατεύτηκαν ακόμα και στρατιωτικές δυνάμεις για την εκκένωση χωρών.

Εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις παλεύουν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που έχει καταστρέψει τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι αρχές της Αλβανίας προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται για εμπρησμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A night of terror in historic Kruja, Albania: A massive wildfire threatened homes, forcing dozens to evacuate. Firefighters brought the blaze under control after hours of struggle—no casualties reported. One suspect has been arrested for arson. https://t.co/P9YhdWRO5a pic.twitter.com/HzX5TiACI4 — Tirana Report (@Tirana_Report) August 9, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στο σπίτι του. Λόγω των ισχυρών ανέμων οι φλόγες ξέφυγαν από τον έλεγχο και επεκτάθηκαν προς το όρος Kruje, απειλώντας γειτονικές κοινότητες.

REUTERS/Florion Goga

REUTERS/Florion Goga

Η πιο σκληρή μάχη δίνεται στην περιοχή Barabit–Lluban από όπου απομακρύνθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι από τις γύρω περιοχές.

REUTERS/Florion Goga

Η φωτιά καίει από το απόγευμα του Σαββάτου και παραμένει ενεργή, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.