Κόσμος

Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Από την επίθεση ξέσπασε φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές
Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco
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Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο διυλιστήριο Τζάζαν της Saudi Aramco στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία το πρωί της Κυριακής (09.08.2026).

Η επίθεση των Χούθι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο διυλιστήριο Τζάζαν της Saudi Aramco. Λίγη ώρα μετά, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες οι οποίες προκάλεσαν υλικές ζημιές, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το διυλιστήριο της Τζαζάν επεξεργάζεται 400.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως και παράγει διυλισμένα προϊόντα, όπως βενζίνη και εξαιρετικά ελαφρύ ντίζελ θείου.

Η Aramco έκλεισε το διυλιστήριο στις 27 Ιουλίου μετά από επίθεση τρομοκρατών Χούθι που προκάλεσε ζημιές στο συγκρότημα Ολοκληρωμένης Αεριοποίησης Συνδυασμένου Κύκλου (IGCC) και στην περιοχή του πάρκου δεξαμενών, σύμφωνα με σημείωμα της συμβουλευτικής εταιρείας IIR που επικαλείται το Reuters.

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