Κόσμος

Ισπανία: Συνελήφθη στη Μαδρίτη ο «άνδρας με τα 1000 ονόματα» που καταζητείται στο Περού

Ο καταζητούμενος, μέλος της συμμορίας «Los Terribles del 17» που εμπλέκεται σε βίαια εγκλήματα στο Περού, είχε καταστρέψει οικειοθελώς τα δακτυλικά του αποτυπώματα
Συνελήφθη στη Μαδρίτη ο «άνδρας με τα χίλια ονόματα» που καταζητείται στο Περού
Ο «φαντομάς» στα χέρια της ισπανικής αστυνομίας / φωτογραφία Χ

Τη σύλληψη ενός άνδρα που καταζητείται στο Περού, ο οποίος είχε γίνει ευρέως γνωστός ως «ο άνδρας με τα χίλια ονόματα», ανακοίνωσε η αστυνομία στη Μαδρίτη χθες (17.02.2026) το βράδυ.

Ο καταζητούμενος, μέλος της συμμορίας «Los Terribles del 17» που εμπλέκεται σε βίαια εγκλήματα στο Περού, συνελήφθη στη Μαδρίτη έπειτα από μήνες ερευνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ισπανικής αστυνομίας, ο συλληφθείς είχε καταστρέψει οικειοθελώς τα δακτυλικά του αποτυπώματα και χρησιμοποιούσε κλεμμένη ταυτότητα.

Το 2012 είχε αποδράσει μαζί με συγκρατούμενούς του από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας της Τσαγιαπάλκα, στο νότιο Περού.

Το 2024 συνελήφθη ξανά και στην κατοχή του βρέθηκαν ένας εκρηκτικός μηχανισμός και πυρομαχικά, ενισχύοντας τις υποψίες για εμπλοκή του σε «συμβόλαια θανάτου» και απαγωγές για λύτρα.

Κατάφερε όμως να διαφύγει, για ακόμη μια φορά, καταφεύγοντας στην Ισπανία.

 

Ο συλληφθείς αναμένεται να εκδοθεί προσεχώς στο Περού, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
71
53
53
50
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μπαράκ Ομπάμα για Τζέσε Τζάκσον: Έθεσε τις βάσεις για τη δική μου εκστρατεία στην προεδρία των ΗΠΑ
«Ο αιδεσιμώτατος Τζάκσον άνοιξε επίσης ευκαιρίες για τους Αφροαμερικανούς και ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εμάς τους ίδιους» γράφει ο Ομπάμα
Μπαράκ Ομπάμα
Ξεκάθαρος ο Ζελένσκι: «Δεν παραδίδω το Ντονμπάς – Ο λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ τέτοια συμφωνία»
Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε ανοιχτός σε ένα σενάριο «παγώματος» της σύγκρουσης στις σημερινές γραμμές επαφής, εκτιμώντας ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι 10
Κούβα: Δεν είμαστε απειλή για τις ΗΠΑ αλλά ένα «τείχος» για τα ναρκωτικά
Οι ΗΠΑ επιβάλλουν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «απειλή» που θέτει στην αμερικανική εσωτερική ασφάλεια η κομμουνιστική νήσος, που απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα
Διαδηλωτές με σημαίες της Κούβας
Η αστυνομία του Έσσεξ ερευνά τις πτήσεις με τις οποίες ο Τζέφρι Επστάιν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία
Η βρετανική αστυνομία αξιολογεί και τις καταγγελίες, για μια γυναίκα που «στάλθηκε» στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Επστάιν με σκοπό μια σεξουαλική συνάντηση με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας Jeffrey Epstein με μία γυναίκα
Συνελήφθη ο ηθοποιός Shia LaBeouf μετά από συμπλοκή στη Νέα Ορλεάνη – Επιτέθηκε σε δύο άτομα μέσα σε μπαρ
Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σωματική βία ενώ έχει ιστορικό αλκοολισμού και έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για βίαιη συμπεριφορά και ενδοοικογενειακή βία στο παρελθόν
Ο Shia LaBeouf
Newsit logo
Newsit logo