Ισπανία: Συνελήφθη στη Μαδρίτη ο «άνδρας με τα 1000 ονόματα» που καταζητείται στο Περού

Τη σύλληψη ενός άνδρα που καταζητείται στο Περού, ο οποίος είχε γίνει ευρέως γνωστός ως «ο άνδρας με τα χίλια ονόματα», ανακοίνωσε η αστυνομία στη Μαδρίτη χθες (17.02.2026) το βράδυ.

Ο καταζητούμενος, μέλος της συμμορίας «Los Terribles del 17» που εμπλέκεται σε βίαια εγκλήματα στο Περού, συνελήφθη στη Μαδρίτη έπειτα από μήνες ερευνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ισπανικής αστυνομίας, ο συλληφθείς είχε καταστρέψει οικειοθελώς τα δακτυλικά του αποτυπώματα και χρησιμοποιούσε κλεμμένη ταυτότητα.

Το 2012 είχε αποδράσει μαζί με συγκρατούμενούς του από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας της Τσαγιαπάλκα, στο νότιο Περού.

Το 2024 συνελήφθη ξανά και στην κατοχή του βρέθηκαν ένας εκρηκτικός μηχανισμός και πυρομαχικά, ενισχύοντας τις υποψίες για εμπλοκή του σε «συμβόλαια θανάτου» και απαγωγές για λύτρα.

Κατάφερε όμως να διαφύγει, για ακόμη μια φορά, καταφεύγοντας στην Ισπανία.

La @policia detiene en Madrid al “hombre de los mil nombres”.



Miembro de la pandilla “Los Terribles del 17”, estaba reclamado por @INTERPOL_HQ.

Se había borrado las huellas dactilares y usaba identidades usurpadas para ocultarse.



https://t.co/UARXq6iusa pic.twitter.com/WzTQkGmzYw — Ministerio del Interior (@interiorgob) February 17, 2026

Ο συλληφθείς αναμένεται να εκδοθεί προσεχώς στο Περού, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.