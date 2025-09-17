Κόσμος

Ισπανία: Το φλερτ διαδηλώτριας με ΜΑΤατζή – Το βλέμμα «φωτιά» με το πλακάτ στο χέρι

Αν δεν τους χώριζε το κράνος οι ανάσες τους θα μπλέκονταν και κανείς δεν θα  μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε
Διαδήλωση στην Ισπανία
Μια στιγμή διαφορετική σε διαδήλωση στην Ισπανία

Μια σκηνή βγαλμένη από ταινία εκτυλίχθηκε σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων που έγινε στη Ισπανία

Πρωταγωνιστές αυτού του ομολογουμένως ασυνήθιστου σκηνικού στην διαδήλωση στην Ισπανία που κάνει τον γύρο του κόσμου ήταν μια διαδηλώτρια και ένας αστυνομικός.

Και αυτό γιατί η διαδηλώτρια με βλέμμα φωτιά δεν δίστασε να φλερτάρει τον άνδρα των ΜΑΤ που στεκόταν μπροστά της.

Το βίντεο έχει γίνει viral και όχι άδικα… Η διαδηλώτρια με το πλακάτ στο χέρι κοιτάζει τον αστυνομικό στα μάτια. Τους χωρίζει μόνο το κράνος του. Αυτός προσπαθεί να μην αντιδράσει, αλλά τελικά υποκύπτει.

Η νεαρή του κλείνει το μάτι, εκείνος χαμογελά. Στο τέλος κάτι λέει και ο ίδιος κάτι στην κοπέλα, κάνοντάς την να γελάσει.

Αν δεν τους χώριζε το κράνος οι ανάσες τους θα μπλέκονταν. Κανείς δεν θα  μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε.

Η πορεία έγινε για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα… Όμως πέρα από το πάθος για τη διαμαρτυρία και το καθήκον του αστυνομικού υπάρχουν πράγματα πιο δυνατά. Η τρυφερότητα, αλλά και ο έρωτας που μπορούν να νικήσουν τα κράνη και τους κλοιούς.

