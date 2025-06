Ισραήλ: 7χρονη από την Ουκρανία που βρισκόταν στο Τελ Αβίβ για θεραπεία από τη λευχαιμία σκοτώθηκε από ιρανικούς πυραύλους

Η 7χρονη Νάστια Μπούρικ (Nastia Burik) από την Ουκρανία ήταν μεταξύ των θυμάτων από πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ την πρώτη μέρα του πολέμου την περασμένη Παρασκευή (13.6.25).

Μαζί με την 7χρονη σκοτώθηκαν η μητέρα της Μαρία Πασκόροβα 30 ετών, η γιαγιά της Λένα Πασκόροβα 60 ετών και τα δύο ξαδέρφια της ο 13χρονος Ίλια Πασκόροφ και ο 9χρονος Κονσταντίν Τότοβιτς όταν ένας από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν χτύπησε το συγκρότημα κατοικιών όπου διέμεναν στην πόλη Μπατ Γιαμ νότια του Τελ Αβίβ στο κεντρικό ισραήλ.

Η 7χρονη Νάστια είχε μεταβεί στο Ισραήλ το 2022 μαζί με την οικογένειά της. Ο πατέρας της μικρής, Αρτέμ Μπούρικ, βρίσκεται στην Ουκρανία και πολεμάει εναντίον των Ρώσων. Λόγω μάλιστα του νόμου που δεν επιτρέπει, εν μέσω του πολέμου, την έξοδο από τη χώρα σε άνδρες κάτω από την ηλικία των 60 ετών, δεν μπορεί να μεταβεί στο Ισραήλ για να κηδεύσει την οικογένειά του.

Την ίδια χρονιά, τον Αύγουστο του 2022, η Νάστια διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, μία σπάνια μορφή καρκίνου. Η μητέρα της, Μαρία, που περιέγραφε στα κοινωνικά δίκτυα την περιπέτεια της υγείας της κόρης της, έγραψε: «Από εκείνη την ημέρα, ζω σε μια παράλληλη πραγματικότητα, όπου το κύριο πράγμα είναι να σώζεις. Να αναπνέεις. Να μην τα παρατάς».

Η Νάστια υποβλήθηκε στην πρώτη της χημειοθεραπεία στην Ουκρανία. Η κατάσταση της βελτιώθηκε, αλλά στη συνέχεια υποτροπίασε. Η οικογένεια αναζήτησε την εξειδικευμένη βοήθεια που χρειαζόταν η 7χρονη στο εξωτερικό λαμβάνοντας κάποια ενίσχυση από φιλανθρωπίες.

Nastia Borik was just 7. A Ukrainian refugee fighting leukemia, she came to Israel for a chance at life.



On Saturday, Iranian missiles ended that chance — killing her, her mother, grandmother, and two little cousins.



Heartbreaking beyond words pic.twitter.com/eJq29MhMoE — Bring Our People (@Bring_Daughters) June 18, 2025

Nastia Borik (7), cancer patient, her grandmother and two teenage cousins were murdered by Islamic Regime of Iran missile.



Today the body of Maria Peshkurova, Nastia’s mother, was also discovered under rubble.



Islamic Regime mass-murderers target civilians on purpose. pic.twitter.com/2BhwvIafIx — lelemSLP (@lelemSLP) June 19, 2025

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η Μαρία πήρε τη Νάστια στο Ισραήλ. Εκεί, η Νάστια υπεβλήθη σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, όμως η θεραπεία απέτυχε και η λευχαιμία επέστρεψε. Η οικογένεια αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, σε σημείο που η 7χρονη βγήκε από το νοσοκομείο επειδή δεν μπορούσαν να καλύψουν τα έξοδα. Ο Αρτέμ, από το μέτωπο, απηύθυνε εκκλήσεις για βοήθεια μέσω βίντεο.

Τελικά, μία νέα θεραπεία προτάθηκε από Ισραηλινούς ογκολόγους, με σκοπό να ενισχυθεί η αποτυχημένη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η διαδικασία ενείχε σοβαρούς κινδύνους για το κορίτσι, αλλά η οικογένειά της αποφάσισε να πάρει το ρίσκο. «Φοβάμαι, αλλά διαλέγω την ελπίδα», έγραψε η μητέρα της Νάστια.

BREAKING: Nastia Borik, a 7-year-old girl who came to Israel from Ukraine to receive treatment for leukemia, was murdered in the Iranian regime’s missile attacks on central Israel. She was murdered alongside 4 members of her family. May Their Memories Be An Eternal Blessing… pic.twitter.com/UncPRRJh46 — Mark Israel (@MarkIsrael710) June 18, 2025

Την άνοιξη του 2025, η γιαγιά της Νάστια μετέβη στο Ισραήλ για να βοηθήσει και πήρε μαζί της τα δύο εγγόνια της, Κονσταντίν και Ίλια, ηλικίας 9 και 7 ετών. Στις 13 Ιουνίου το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση «Rising Lion» εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με ομοβροντίες πυραύλων και drones.

Ένας από αυτούς τους ιρανικούς πυραύλους έπληξε την πολυκατοικία στην παραθαλάσσια πόλη Μπατ Γιαμ, στην οποία η οικογένεια της Νάστια είχε νοικιάσει ένα σπίτι. Η 7χρονη Νάστια μαζί με την οικογένειά της σκοτώθηκε.