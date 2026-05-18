Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να κατασκευάσει ελικοδρόμιο στον Λευκό Οίκο για να σώσει το γκαζόν

Λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί χρόνια το επιτελείο του Λευκού Οίκου, φέρεται πως είναι έτοιμος να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς ετοιμάζεται να κατασκευάσει ελικοδρόμιο στην προεδρική κατοικία.

Μέχρι και σήμερα, οι πρόεδροι των ΗΠΑ στέκονταν στο Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου για να επιβιβαστούν στο Marine One, αν και τα ελικόπτερα VH-92A Patriot αυξάνουν τον κίνδυνο να καεί το εντυπωσιακό γκαζόν. Έτσι, πηγές της Washington Post αναφέρουν πως η δημιουργία ενός μόνιμου ελικοδρόμιου, με εντολή Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κατασκευαστικά έργα του Ντόναλντ Τραμπ, η ιδέα του ελικοδρομίου συζητείται εδώ και χρόνια λόγου του αυξημένου κινδύνου να καταστραφεί το γκαζόν του Λευκού Οίκου.

Τα νέα ελικόπτερα, VH-92A Patriot που κατασκευάζει η Sikorsky Aircraft, διαθέτουν εξαεριστήρες καυσαερίων που κατευθύνουν τη θερμότητα προς τα κάτω, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να καούν τα χόρτα.

Ως αποτέλεσμα, το Σώμα Πεζοναυτών, το οποίο διαχειρίζεται τα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των προέδρων, δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει τα VH-92A στο Λευκό Οίκο, αν και τα χρησιμοποιεί για την υποστήριξη των ταξιδιών του Ντόναλντ Τραμπ σε άλλα μέρη.

Οι Πεζοναύτες, η Sikorsky και η μητρική εταιρεία της Sikorsky, η Lockheed Martin, έχουν περάσει χρόνια προσπαθώντας να βρουν μια λύση.

Αν και το VH-92A έχει σχεδιαστεί για το μόνιμο προεδρικό ελικόπτερο, αξιωματούχοι συνεχίζουν να βασίζονται παλαιότερα μοντέλα του Marine One, το VH-3D Sea King και το VH-60N White Hawk, τα οποία ήταν να αποσυρθούν πριν από τρία χρόνια.

Άτομα με γνώση των σχεδίων του Λευκού Οίκου προειδοποίησαν ότι -όπως και άλλες ιδέες του Ντόναλντ Τραμπ- τα σχέδια για την κατασκευή ελικοδρομίου ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι διεξάγονται μακροχρόνιες συζητήσεις σχετικά με την προσθήκη ελικοδρομίου στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Το πρόβλημα με το γκαζόν υπάρχει χρόνια, αλλά οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν προχώρησαν στην κατασκευή του ελικοδρομίου, δεδομένης της ιστορικής αντίστασης στις αλλαγές στον Λευκό Οίκο.

Η κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου και άλλων χώρων της προεδρικής κατοικίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως «άνοιξε τον δρόμο» και για τη δημιουργία του ελικοδρομίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λατρεύει τα ελικόπτερα και συχνά καυχιέται για το προσωπικό του ελικόπτερο.

Στους τίτλους έναρξης του ριάλιτι σόου του Τραμπ στο NBC, «The Apprentice», εμφανιζόταν το ελικόπτερο με το λογότυπο Τραμπ να πετάει στους ουρανούς πάνω από τη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ πιέζει επί του παρόντος για την κατασκευή ενός ελικοδρομίου στο θέρετρό του Mar-a-Lago, το οποίο θα παραμείνει και μετά τη λήξη της προεδρικής θητείας του.

«Ξέρετε, είμαι πολύ κακομαθημένος, είχα ελικόπτερα», είχε δηλώσει σε ομιλία του το 2017, πριν διαφημίσει την αγορά των νέων μοντέλων VH-92A.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης χρησιμοποιήσει το Marine One για να κρίνει τα αξιοθέατα της Ουάσιγκτον, πετώντας πρόσφατα πάνω από το East Potomac Park, καθώς σχεδιάζει να ανακαινίσει το γήπεδο γκολφ που βρίσκεται εκεί.