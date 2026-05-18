Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον ισραηλινό στρατό γιατί αναχαίτισε το στολίσκο ακτιβιστών για τη Γάζα: «Συνεχίστε μέχρι τέλους»

«Ματαιώνετε ένα κακόβουλο σχέδιο για να σπάσει ο αποκλεισμός στους τρομοκράτες της Χαμάς» υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ισραηλινοί κομάντο αναχαιτίζουν στον στολίσκο για την Γάζα / Global Sumud Flotilla / Handout via REUTERS
Ο στολίσκος «Global Sumud Flotilla» με ακτιβιστές που θέλουν να φτάσουν στη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, ήρθε αντιμέτωπος με ισραηλινές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα (18λ05.2026) ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχουν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που κατευθυνόταν προς την Γάζα, ενώ βίντεο απο το περιστατικό έχουν ήδη γίνει viral στα social media τις τελευταίες ώρες.

«Διεξάγετε αυτήν την επιχείρηση με αξιοσημείωτη επιτυχία… Συνεχίστε μέχρι τέλους», είπε ο Ισραήινός πρωθυπουργός στον διοικητή των ισραηλινών δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση.

 

«Πιστεύω… ότι ματαιώνετε ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον «στολίσκο Global Sumud για την Γάζα» που αποτελείται από μια πενηνταριά σκάφη τα οποία είχαν αποπλεύσει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω του Χ οι οργανωτές.

