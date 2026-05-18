Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον ισραηλινό στρατό γιατί αναχαίτισε το στολίσκο ακτιβιστών για τη Γάζα: «Συνεχίστε μέχρι τέλους»

Ο στολίσκος «Global Sumud Flotilla» με ακτιβιστές που θέλουν να φτάσουν στη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, ήρθε αντιμέτωπος με ισραηλινές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα (18λ05.2026) ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχουν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που κατευθυνόταν προς την Γάζα, ενώ βίντεο απο το περιστατικό έχουν ήδη γίνει viral στα social media τις τελευταίες ώρες.

«Διεξάγετε αυτήν την επιχείρηση με αξιοσημείωτη επιτυχία… Συνεχίστε μέχρι τέλους», είπε ο Ισραήινός πρωθυπουργός στον διοικητή των ισραηλινών δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση.

Israeli Navy intercepts Global Sumud Flotilla in international waters



The Israeli Navy has boarded vessels of the pro-Palestinian “Global Sumud Flotilla” in the Mediterranean Sea.



The convoy consisted of 54 vessels carrying around 500 anti-Israel and pro-Hamas activists from 45… pic.twitter.com/TVtW8hAZag — Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2026

«Πιστεύω… ότι ματαιώνετε ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

PM Benjamin Netanyahu in a conversation with the commander of Flotilla 3 during the takeover of the flotilla that left Turkey: “You are doing an outstanding job and neutralizing a malicious plan designed to break the isolation we are imposing on Hamas terrorists in Gaza.” — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 18, 2026

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον «στολίσκο Global Sumud για την Γάζα» που αποτελείται από μια πενηνταριά σκάφη τα οποία είχαν αποπλεύσει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω του Χ οι οργανωτές.