Ουκρανία: Εγγύηση 2,7 εκατ. ευρώ κατέβαλε το πρώην «δεξί χέρι» του Ζελένσκι που κατηγορείται για διαφθορά

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ουκρανία, η υπόθεση του Αντρίι Γερμάκ, του πρώην στενού συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά, με την πολύκροτη έρευνα των αρχών να μονοπωλεί την ουκρανική πολιτική σκηνή τους τελευταίους μήνες.

Ο Αντρίι Γερμάακ, πρώην «δεξί χέρι» του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατέβαλε εγγύηση ύψους περίπου 2,7 εκατ. ευρώ για να αφεθεί ελεύθερος στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, μετέδωσε σήμερα (18.05.2026) το Γαλλικό Πρακτορείο

Το σύνολο του ποσού της εγγύησης, δηλαδή 140 εκατ. χρίβνια, ήδη καταβλήθηκε και ο Γερμάκ θα αφεθεί ελεύθερος «έως το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου κατά τησ διαφθοράς.

Ο 54χρονος Γερμάκ ήταν προσωπάρχης του Ζελένσκι από το 2020 έως το 2025, δηλαδή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία. Η επιρροή του ήταν τέτοια που του αποδόθηκε το προσωνύμιο «αντιπρόεδρος».

Παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, αφότου το όνομά του ενεπλάκη σε σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε εκατομμύρια δολάρια.

Την περασμένη εβδομάδα, το δικαστήριο κατά της διαφθοράς έθεσε τον Γερμάκ υπό προσωρινή κράτηση για 60 ημέρες και όρισε εγγύηση ύψους 140 εκατ. χρίβνια.

«Δεν έχω τόσα χρήματα», είχε δηλώσει τότε ο Γερμάκ, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι έχω αρκετούς φίλους και γνωστούς. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να με βοηθήσουν».

Η εισαγγελία κατηγορεί τον πρώην αξιωματούχο για ανάμιξη σε δίκτυο που «ξέπλυνε» κοντά στα 9 εκατ. ευρώ μέσω πολυτελούς οικιστικού έργου κοντά στο Κίεβο.

Πριν από την παραίτησή του, ο Γερμάκ θεωρείτο ευρέως το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην Ουκρανία, ενώ υπήρξε επίσης ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Συνόδευε επίσης τον Ζελένσκι στις σημαντικότερες επισκέψεις του.

Η Ουκρανία έχει συγκλονιστεί από διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς από την αρχή του πολέμου και η κυβέρνηση έχει αναλάβει να πατάξει τη διαφθορά και να θέσει σε εφαρμογή μεταρρυθμίσεις με στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.