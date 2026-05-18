Ρωσία: Έχουμε σοβαρές προσδοκίες για την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα – Δεν σχεδιάζουμε επίθεση στο NATO

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι η Μόσχα επιδιώκει να σύρει τη Λευκορωσία στον πόλεμο και ότι εξετάζει σχέδια να την χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στο NATO
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα, αύριο Τρίτη (19.05.2026) και μεθαύριο Τετάρτη (20.05.2026), λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο.

«Έχουμε πολύ σοβαρές προσδοκίες από την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου με φόντο την «χωρίς όρια» σχέση Κίνας και Ρωσίας, που ενισχύθηκε αφού η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Εμείς και οι Κινέζοι φίλοι μας τη θεωρούμε μια ιδιαίτερα προνομιακή και στρατηγική συνεργασία», δήλωσε ο Πεσκόφ. Στη ρωσική αντιπροσωπεία περιλαμβάνονται αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, υπουργοί και επικεφαλής εταιρειών, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Μόσχα αναμένει ότι θα επανεκκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία, η οποία έχει περιέλθει σε τέλμα, σημείωσε ο Πεσκόφ σχολιάζοντας δηλώσεις του Τραμπ.

Την Παρασκευή (15.05.2026), ο Τραμπ επεσήμανε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι ρωσικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον πολυκατοικίας στο Κίεβο που κόστισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχει καθυστερήσει τις προσπάθειες ειρήνευσης.

Ο Πεσκόφ τόνισε ότι η προσοχή της κοινής γνώμης θα πρέπει να στραφεί στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων στη Ρωσία.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην περιφέρεια της Μόσχας, στη μεγαλύτερη νυχτερινή επίθεση με drones που έχει εξαπολύσει η Ουκρανία εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Η Μόσχα διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ζελένσκι

Εξάλλου, το Κρεμλίνο απέρριψε τη δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ από τη Λευκορωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει να σύρει τη Λευκορωσία στον πόλεμο και ότι εξετάζει σχέδια για να χρησιμοποιήσει το λευκορωσικό έδαφος για να επιτεθεί εναντίον της βόρειας Ουκρανίας ή μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

Η Λευκορωσία συνορεύει με την Ουκρανία στα νότια και την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία – χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στα βόρεια και τα δυτικά.

Όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό του Ζελένσκι, ο Πεσκόφ απάντησε: «Τέτοιου είδους δηλώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια περαιτέρω υποκίνησης με στόχο την παράταση του πολέμου και την κλιμάκωση των εντάσεων».

«Δεν πιστεύουμε ότι αξίζει να σχολιαστεί », τόνισε στη συνέχεια

Σήμερα (18.05.2026) το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, σε συνεργασία με τη Ρωσία, πραγματοποιούν γυμνάσια για να ελέγξουν την ετοιμότητα του στρατού να αναπτύσσει πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι η άσκηση αυτή δεν έχει στόχο κάποια άλλη χώρα και δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της περιοχής.

