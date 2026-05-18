Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί των 4 Ιταλών δυτών που εγκλωβίστηκαν στο σπήλαιο

Εντοπίστηκαν σήμερα (18/5/2026) τα πτώματα των 4 αγνοούμενων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα στο σπήλαιο στις Μαλδίβες.

Την είδηση για την εύρεση των σορών των δυτών στις Μαλδίβες μετέδωσαν τοπικές πηγές και την επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Μέχρι πριν λίγο είχε ανασυρθεί μόνο η σορός του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Οι έρευνες ξανάρχισαν σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή και μιας ομάδας τριών Φινλανδών δυτών οι οποίοι εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους 50 μέτρων κατά τη διάρκεια καταδυτικής αποστολής στην ατόλη Βααβού, σύμφωνα με το DAN.

Οι Ιταλοί βρέθηκαν σε μια τρύπα βάθους 60 μέτρων και πιστεύεται ότι τα τέσσερα πτώματα εντοπίστηκαν στην ίδια υποβρύχια σπηλιά όπου ο στρατός βρήκε το πρώτο πτώμα την ημέρα του ατυχήματος.

Τα θύματα της τραγωδίας στις Μαλδίβες είναι οι Ιταλοί δύτες Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 52 ετών, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 20 ετών, ο Μουριέλ Οντενίνο, 31 ετών, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι, 44 ετών και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, 31 ετών. Μία κοπέλα γλίτωσε καθώς την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην βουτήξει στο νερό μαζί με την παρέα της.

Τη ζωή του έχασε επίσης ο δύτης διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων το Σάββατο (16/5/2026), από τη νόσο αποσυμπίεσης αναγκάζοντας έτσι την MNDF να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση, η οποία διεξαγόταν σε κακές καιρικές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους μετά την εξερεύνηση της ατόλης Βάαβου την Πέμπτη (14/5/2026), γεγονός που οδήγησε στην έναρξη της πολυεθνικής αποστολής διάσωσης. Επέβαιναν σε μια αποστολή καταδύσεων με άλλους 20 Ιταλούς υπηκόους, στο πλοίο Duke of York, σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν αναπάντητα. Έχουν διατυπωθεί τουλάχιστον τέσσερα σενάρια για την τραγωδία: οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ο πιθανός αποπροσανατολισμός ή παγίδευση μέσα στο σπήλαιο, η πιθανή επίδραση αζώτου ή τοξικότητας οξυγόνου, καθώς και η πιθανότητα έντονων ρευμάτων που θα μπορούσαν να έχουν παρασύρει τα θύματα σε βαθύτερα υποθαλάσσια τμήματα του σπηλαίου. Παρ’ όλα αυτά, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν δίνει πλήρη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα.

Η επίσημη έρευνα συνεχίζεται ακόμη και δεν έχει δοθεί οριστικό συμπέρασμα σχετικά με την αιτία.