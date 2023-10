Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ισραήλ η Jerusalem Post φιλοξενεί δημοσκόπηση η οποία αποτυπώνει την πολιτική κατάσταση στη χώρα η οποία έχει πνιγεί στο αίμα μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότο της χώρας.

Ο πρωθυπουργός Μπενζαμιν Νετανιάχου θεωρείται σύμφωνα με την δημοσκόπηση ο απόλυτος υπεύθυνος γι’ αυτή την τραγωδία την οποία δεν πρόλαβαν οι μυστικές υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, 4 στους 5 ισραηλινούς πιστεύουν ότι η κυβέρνηση της χώρας τους και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρουν ευθύνη για τη μαζική εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς.

Το 86% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση του Dialog Center – συμπεριλαμβανομένου του 79% των υποστηρικτών του κυβερνητικού συνασπισμού – είπαν ότι θεωρούν την αιφνιδιαστική επίθεση από τη Γάζα ως «αποτυχία της ηγεσίας της χώρας».

Το 94% δηλώνει ότι το κράτος ευθύνεται σε κάποιο βαθμό για την έλλειψη ετοιμότητας που υπήρξε και το 75% η κυβέρνηση Νετανιάχου φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.

Επίσης, το 56% δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Νετανιάχου πρέπει να παραιτηθεί στο τέλος του πολέμου. Το 28% των ψηφοφόρων του κυβερνητικού συνασπισμού δήλωσε συμφωνεί με αυτήν την άποψη.

Την ίδια ώρα βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας με ένα πρόσωπο που ευθύνεται για την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης την υπουργό Περιβάλλοντος Ιντίτ Σίλμαν να έρχεται αντιμέτωπη με την οργή των πολιτών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όταν επισκέφθηκε χθες νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται τραυματίες.

«Καταστρέψατε αυτή τη χώρα. Φύγετε από εδώ», φώναξε ένας γιατρός στην Ιντίτ Σίλμαν. «Πώς και δεν ντρέπεστε να κάνετε έναν ακόμη πόλεμο;», της είπε ένας άλλος πολίτης.

“You’ve ruined this country! Get out of here! Now it’s our turn. We’re in charge. We’ll govern here. Right, left! A nation united! Without you! You’ve ruined everything!”



Environment minister @iditsilman gets banished from a hospital by a doctor.



pic.twitter.com/WlYmxjvq2B