Ισραήλ: Εικόνες καταστροφής από πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Μπέιτ Σεμές – Στους 9 οι νεκροί

Την πιο αιματηρή επίθεση από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης με το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα (01.03.2026) το Ιράν, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κατάφεραν να διαπεράσουν την ισραηλινή αεράμυνα σε περιοχή δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Συγκεκριμένα, η πυραυλική επίθεση του Ιράν χτύπησε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μπέιτ Σεμές, με τους βαλλιστικούς πυραύλους να καταστρέφουν σπίτια και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε ένα δημόσιο καταφύγιο αμάχων.

REUTERS / Ammar Awad

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός είναι 9 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Four civilians were murdered in Iran’s ballistic missile attack on Beit Shemesh.



There are no military bases there. No strategic assets. No tactical objective.



This was a deliberate act of terror against civilians — consistent with the IRGC's terror record. pic.twitter.com/3Tuw2i5OZw March 1, 2026

Οι εικόνες και τα βίντεο από το μέγεθος της καταστροφής της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης είναι συγκλονιστικά.

The Iranian Regime directly fired missiles toward the civilian neighborhood of Beit Shemesh, killing innocent civilians.



The Iranian regime purposely targets civilian targets while we precisely target terror targets. This is who we’re operating against—a regime who uses… pic.twitter.com/9W8Fp4T2tH — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

WATCH: Another video of the direct Iranian ballistic missile hit in Beit Shemesh, Central Israel. https://t.co/33a2GAbDDD pic.twitter.com/skpe4dgAfm — (@Alpha7021) March 1, 2026

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το καταφύγιο.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πως η πλειοψηφία των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την ιρανική πυραυλική επίθεση στην Μπέιτ Σεμές, ήταν άμαχοι που είχαν πάει στο καταφύγιο για να προστατευθούν από τα πλήγματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μετά τον 12ημερο πόλεμο του Ιουνίου του 2025, οι αρμόδιες ισραηλινές αρχές διαπίστωσαν ότι τα δημόσια καταφύγια δεν είναι ικανά να αντέξουν την ισχύ από την άμεση πρόσκρουση ενός βαλλιστικού πυραύλου.

Αστυνομική πηγή δήλωσε από την άλλη πλευρά, ότι οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να αναζητούν καταφύγιο εν μέσω πυραυλικών πυραύλων από το Ιράν για να προστατευτούν από ελαφρύτερες συγκρούσεις.