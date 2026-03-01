Κόσμος

Ισραήλ: Εικόνες καταστροφής από πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Μπέιτ Σεμές – Στους 9 οι νεκροί

Η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους είχαν πάει στο καταφύγιο για να προστατευθούν, ωστόσο αυτό «ισοπεδώθηκε» μαζί με κτήρια γύρω του
Ισραηλινοί διασώστες στο σημείο του ιρανικού πλήγματος στην Μπέιτ Σεμές
Ισραηλινοί διασώστες στο σημείο του ιρανικού πλήγματος στην Μπέιτ Σεμές / REUTERS / Ammar Awad

Την πιο αιματηρή επίθεση από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης με το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα (01.03.2026) το Ιράν, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κατάφεραν να διαπεράσουν την ισραηλινή αεράμυνα σε περιοχή δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Συγκεκριμένα, η πυραυλική επίθεση του Ιράν χτύπησε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μπέιτ Σεμές, με τους βαλλιστικούς πυραύλους να καταστρέφουν σπίτια και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε ένα δημόσιο καταφύγιο αμάχων.

Ισραηλινοί διασώστες στο σημείο του ιρανικού πλήγματος στην Μπέιτ ΣεμέςREUTERS / Ammar Awad

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός είναι 9 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι εικόνες και τα βίντεο από το μέγεθος της καταστροφής της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης είναι συγκλονιστικά.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το καταφύγιο.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πως η πλειοψηφία των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την ιρανική πυραυλική επίθεση στην Μπέιτ Σεμές, ήταν άμαχοι που είχαν πάει στο καταφύγιο για να προστατευθούν από τα πλήγματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μετά τον 12ημερο πόλεμο του Ιουνίου του 2025, οι αρμόδιες ισραηλινές αρχές διαπίστωσαν ότι τα δημόσια καταφύγια δεν είναι ικανά να αντέξουν την ισχύ από την άμεση πρόσκρουση ενός βαλλιστικού πυραύλου.

Αστυνομική πηγή δήλωσε από την άλλη πλευρά, ότι οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να αναζητούν καταφύγιο εν μέσω πυραυλικών πυραύλων από το Ιράν για να προστατευτούν από ελαφρύτερες συγκρούσεις.

