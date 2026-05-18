Ο πρόεδρος του Λιβάνου δεσμεύτηκε «για το ακατόρθωτο» και να σταματήσει τον πόλεμο Ισραήλ – Χεζμπολάχ

Οι συνομιλίες με το Ισραήλ επικεντρώθηκαν στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και στην επιστροφή των εκτοπισμένων, πρόσθεσε ο Ζοζέφ Αούν
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν / REUTERS / Sarah Meyssonnier / Pool / File Photo
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή (15.05.2026), ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο για τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παίρνει παράταση για 45 ημέρες, κάτι που η Βηρυτός θέλει να εκμεταλλευτεί για να ολοκληρώσει μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία.

Μάλιστα, ο νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών θα διεξαχθεί στην Ουάσινγκτον στις 2 και 3 Ιουνίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όμως την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δεσμεύτηκε σήμερα (18.05.2026) να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να τερματίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας

«Είναι καθήκον και ευθύνη μου να καταφέρει το ακατόρθωτο (…) για να σταματήσω τον πόλεμο εναντίον του Λιβάνου και του λαού του», τόνισε ο ίδιος, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και στην επιστροφή των εκτοπισμένων.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει, από την έναρξη της, τον θάνατο περισσοτέρων των 400 ανθρώπων στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, βασισμένη σε ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις  του Λιβάνου και του Ισραήλ, τις πρώτες εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα δυο κράτη, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και αφορούν ιδίως, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της οργάνωσης, κάτι που η ίδια αποκλείει.

