Καγκουρό στο Βέλγιο διέκοψε για μία ώρα την κυκλοφορία τρένων

Το ζώο κατάφερε να το πιάσει κτηνίατρος και έτσι να συνεχιστεί η κυκλοφορία
Photo / Fabian Sommer/picture-alliance/dpa/AP Images
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Βέλγιο, όταν ένα καγκουρό, βρέθηκε σε ράγες τρένου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να ταλαιπωρηθούν οι επιβάτες. 

Το καγκουρό εμφανίστηκε σήμερα Δευτέρα 18.05.2026, σε ένα σημείο μιας σιδηροδρομικής γραμμής στο Βέλγιο, διακόπτοντας για μία ώρα την κυκλοφορία των τρένων, στην μικρή αυτή γραμμή.

«Εγινε μια αναφορά για την εμφάνιση ενός ζώου περίπου στις 9:00», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρεντερίκ Σακρέ, εκπρόσωπος της Infrabel, του διαχειριστή του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου.

«Ένα καγκουρό εμφανίστηκε κατά μήκος των γραμμών», κοντά στο Ζίνγκεμ, στη Φλαμανδία, τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν είχε ακριβείς πληροφορίες όπου προήλθε το ζώο».

«Η αστυνομία προσπάθησε να πιάσει το ζώο, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι κάλεσε έναν κτηνίατρο», είπε. «Ο κτηνίατρος αποδείχθηκε πιο επιδέξιος».

«Η εμφάνιση ενός τέτοιου ζώου δεν είναι κάτι συνηθισμένο», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Infrabel, συμπληρώνοντας ότι συνήθως οι διαταραχές στην κυκλοφορία προκαλούνται από βοοειδή ή πρόβατα.

«Μια αλπάκα είχε μπει σε σιδηροδρομική γραμμή από χρόνια, ήταν κάτι που το θυμόμαστε», πρόσθεσε.

