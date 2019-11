Ισραήλ: Εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Δαμασκού – Αναχαιτίστηκαν ρουκέτες από τη Συρία

Οπως μετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA «ακούστηκαν εκρήξεις» το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο της Δαμασκού, της πρωτεύουσας της Συρίας,.

Δεν είναι σαφές σε τι οφείλονταν οι εκρήξεις, ή εάν υπάρχουν θύματα από αυτό το γεγονός.

Την ίδια ώρα το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ αναχαίτισε τέσσερις ρουκέτες οι οποίες εκτοξεύθηκαν από το έδαφος της Συρίας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Μάλιστα μερικά λεπτά νωρίτερα, ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας στην περιοχή του κατεχόμενου από το Ισραήλ τμήματος στα Υψιπέδα του Γκολάν.

We can confirm that all 4 were intercepted in the sky by Israeli air defense systems.

We can confirm that all 4 were intercepted in the sky by Israeli air defense systems.

BREAKING: 4 launches were identified from Syria toward northern Israel. We can confirm that all 4 were intercepted in the sky by Israeli air defense systems. — Israel Defense Forces (@IDF) 19 Νοεμβρίου 2019

«Εντοπίστηκαν τέσσερις εκτοξεύσεις από τη Συρία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, που αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα της ισραηλινής αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. «Δεν διαπιστώθηκε κανένα πλήγμα σε κοινότητες στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Περίπου 450 ρουκέτες, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εκτοξεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του εδάφους του Ισραήλ έπειτα από τον «στοχευμένο» φόνο ηγετικού στελέχους της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, που θεωρείται πως πρόσκειται στο Ιράν. Δεν εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από τη συριακή επικράτεια κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών αυτών, που τερματίστηκαν με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία κλείστηκε με μεσολάβηση της Αιγύπτου.