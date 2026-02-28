Κόσμος

Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας – Πάνω από 200 αεροσκάφη έπληξαν 500 στόχους του Ιράν

Οι επιθέσεις στα συστήματα αεράμυνας του Ιράν «επέτρεψαν την επέκταση της αεροπορικής υπεροχής στους αιθέρες του Ιράν» τονίζουν οι ισραηλινές δυνάμεις
Ισραηλινό F-16 ετοιμάζεται για αποστολή στο Ιράν
Ισραηλινό F-16 ετοιμάζεται για αποστολή στο Ιράν / Φωτογραφία IDF

Σοκ και δέος προκαλούν οι εικόνες και τα πλάνα από τις μαζικές αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν από το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026) οι δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Stealth μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35 και μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15 του Ισραήλ προχώρησαν σε μπαράζ πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν, όπως εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν εκατοντάδες πυρομαχικά σε περίπου 500 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν σχεδόν ταυτόχρονα, τις πρωινές ώρες.

 

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εξόρμηση στην ιστορία της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, η οποία εκτελέστηκε μετά από ακριβή σχεδιασμό μαζί με τις ΗΠΑ, αξιοποιώντας υψηλής ποιότητας πληροφορίες, συγχρονίζοντας ταυτόχρονα εκατοντάδες αεροσκάφη», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι οι επιθέσεις στα συστήματα αεράμυνας του Ιράν «επέτρεψαν την επέκταση της αεροπορικής υπεροχής πάνω από τον ιρανικό ουρανό και προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην επιθετική ικανότητα του καθεστώτος».

Μία από τις θέσεις που χτυπήθηκαν στην περιοχή της Ταμπρίζ εξυπηρετούσε τη μονάδα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν «και από εκεί σχεδίαζε να εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ», τονίζουν στη συνέχεια.

