Κόσμος

Ισραήλ: Εντολή εκκένωσης περιοχών στο νότιο Λίβανο για πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ και της Χαμάς

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας» αναφέρουν οι ισραηλινές δυνάμεις
Ισραηλινά άρματα μάχης στον Λίβανο
Ισραηλινά άρματα μάχης στον Λίβανο / REUTERS / Shir Torem / File Photo

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα (05.01.2025) εντολή εκκένωσης τεσσάρων χωριών στον ανατολικό και τον νότιο Λίβανο, ενόψει πληγμάτων σε «στρατιωτικές υποδομές» που ανήκουν στη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και την παλαιστινιακή Χαμάς.

Πρόκειται για τα χωριά Χαμάρα και Αΐν αλ Τίνεχ, στην Κοιλάδα Μπεκάα και Κφαρ Χάτα και Αανάν στο νότιο Λίβανο, όπως διευκρίνισαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας» σημείωσε στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, στα αραβικά, ο εκπρόσωπος του IDF συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε.

 

Η ανάρτηση συνοδευόταν από δύο χάρτες των εν λόγω ζωνών.

Κόσμος
