Ισραήλ: Έβγαλαν «σηκωτό» από τη βουλή Αραβοϊσραηλινό βουλευτή που καταδίκαζε την επίθεση στη Γάζα

Άρον άρον έβγαλαν μέσα από τη ισραηλινή βουλή τον Αραβοϊσραηλινό βουλευτή Αϊμάν Οντέχ, την ώρα που ο ίδιος μιλούσε για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και καταδίκαζε τη σφοδρή επίθεση.

«Σας βλέπω πολύ αδύναμους. Μετά από 1,5 χρόνο πολέμου στον οποίο σκοτώσατε 19.000 παιδιά και 53.000 αμάχους, καταστρέψατε τα πανεπιστήμια και δεν έχετε καμιά πολιτική νίκη γι’ αυτό» δήλωσε ο Αϊμάν Οντέχ από το βήμα της Κνεσέτ – της βουλής του Ισραήλ – μιλώντας για τη Γάζα.

«Δεν έχετε κανένα πολιτικό όφελος και γι’ αυτό έχετε τρελαθεί. Γιατί είστε λυπημένοι; Γιατί είστε τρελαμένοι; Γιατί δεν έχετε καμία πολιτική νίκη» είπε ο βουλευτής του κόμματος Hadash.

Οι υπόλοιποι βουλευτές ξέσπασαν σε διαμαρτυρίες και έντονες αποδοκιμασίες.

They dragged me off the Parliament podium, not for breaking a rule, but for speaking the truth.



Seventy-seven years after the Nakba, the world is witnessing a second Nakba unfold in Gaza.



You can try to silence me, but you cannot silence the Palestinian people, and you cannot… pic.twitter.com/A3yYeFguav