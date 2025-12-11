Ισραήλ: Η κακοκαιρία Byron «χτύπησε» τη χώρα – Τουλάχιστον 1 νεκρός και 14 τραυματίες

Η κακοκαιρία Byron, αφού «σάρωσε» την χώρα μας, έχει πλέον προχωρήσει στο Ισραήλ και μέχρι σήμερα (11/12/2025) οι έντονες βροχοπτώσεις και οι άνεμοι έχουν ενταθεί προκαλώντας τεράστια προβλήματα στη χώρα, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Αρκετοί Ισραηλινοί τραυματίστηκαν και τουλάχιστον ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός καθώς η κακοκαιρία Byron έχει φτάσει «στο πικ της», με πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους να καταγράφονται σε όλη τη χώρα, όπως μεταδίδει η jpost.

Πλημμύρες κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων στο κεντρικό Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα οδηγοί να παγιδευτούν στα οχήματά τους και διασώστες στάλθηκαν στα σημεία για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό τους εν μέσω σφοδρών καταιγίδων.

Τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί διασώθηκαν από οχήματα που είχαν «κολλήσει» σε οκτώ σημεία σε όλη τη Γιάβνε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο δήμος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα από την κεντρική ισραηλινή πόλη δείχνουν πλημμύρες σε όλη την πόλη καθώς και στον παραλιακό δρόμο του Τελ Αβίβ.

Storm Byron swept across Israel on Thursday with heavy rain and strong winds, triggering major flooding, widespread damage, and at least one death. Emergency crews rescued at least 14 drivers trapped in submerged vehicles in Yavne, where the municipality declared an emergency… pic.twitter.com/ks5f3PBCcV — ILTV Israel News (@ILTVNews) December 11, 2025

Ακόμα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, εντοπίστηκε σορός ενός 53χρονου άνδρα στη Νετάνια που αγνοούταν με σημάδια σοβαρής υποθερμίας.

The Byron storm and heavy rain also hit the area where the Israeli Prime Minister’s residence is located. Some shops and streets were flooded.#BREAKING #Israel #Byron pic.twitter.com/gUSsqS7m8i — FELNews (@FELNewsTR) December 11, 2025

Στο Ρισόν Λεζιόν επίσης, δύο μαθητές φαίνεται να τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, αφού χτυπήθηκαν από ένα δέντρο που κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου τους λόγω των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με τη jpost.

Storm Byron hammering Israel with seventy seven millimetres of rain is not normal weather, it is a full scale breakdown that shut roads from Zikhron Yaakov to Mitzpe Ramon, swept cars through Tel Aviv and turned Dead Sea wadis into raging floods.



One person already lost to… pic.twitter.com/8bFBi41aln — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) December 11, 2025

Διασώστες περιέθαλψαν τα δύο παιδιά ηλικίας 10 ετών που είχαν τραύματα στο κεφάλι και τους μετέφεραν εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Σαμίρ.