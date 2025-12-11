Κόσμος

Ισραήλ: Η κακοκαιρία Byron «χτύπησε» τη χώρα – Τουλάχιστον 1 νεκρός και 14 τραυματίες

Εικόνες φανερώνουν τις καταστροφικές πλημμύρες με ανθρώπους να εγκλωβίζονται στα αυτοκίνητά τους
ισραήλ

Η κακοκαιρία Byron, αφού «σάρωσε» την χώρα μας, έχει πλέον προχωρήσει στο Ισραήλ και μέχρι σήμερα (11/12/2025) οι έντονες βροχοπτώσεις και οι άνεμοι έχουν ενταθεί προκαλώντας τεράστια προβλήματα στη χώρα, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Αρκετοί Ισραηλινοί τραυματίστηκαν και τουλάχιστον ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός καθώς η κακοκαιρία Byron έχει φτάσει «στο πικ της», με πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους να καταγράφονται σε όλη τη χώρα, όπως μεταδίδει η jpost.

Πλημμύρες κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων στο κεντρικό Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα οδηγοί να παγιδευτούν στα οχήματά τους και διασώστες στάλθηκαν στα σημεία για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό τους εν μέσω σφοδρών καταιγίδων.

Τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί διασώθηκαν από οχήματα που είχαν «κολλήσει» σε οκτώ σημεία σε όλη τη Γιάβνε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο δήμος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα από την κεντρική ισραηλινή πόλη δείχνουν πλημμύρες σε όλη την πόλη καθώς και στον παραλιακό δρόμο του Τελ Αβίβ.

Ακόμα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, εντοπίστηκε σορός ενός 53χρονου άνδρα στη Νετάνια που αγνοούταν με σημάδια σοβαρής υποθερμίας.

Στο Ρισόν Λεζιόν επίσης, δύο μαθητές φαίνεται να τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, αφού χτυπήθηκαν από ένα δέντρο που κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου τους λόγω των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με τη jpost.

Διασώστες περιέθαλψαν τα δύο παιδιά ηλικίας 10 ετών που είχαν τραύματα στο κεφάλι και τους μετέφεραν εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Σαμίρ.

Κόσμος
