Ισραήλ: Η κυβέρνηση ζητά από την αμυντική βιομηχανία της χώρας να αυξήσει την παραγωγή όπλων

Ο Γενικός Διευθυντής του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ, δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε «παρατεταμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης», κάτι που σχετίζεται με το γεγονός ότι η χώρα εμπλέκεται σε πολεμικές συγκρούσεις από το 2023.

Μάλιστα, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους επικεφαλής των κορυφαίων αμυντικών εταιρειών της χώρας, τόνισε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η παραγωγή όπλων για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αυτάρκεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνάντηση συμμετέχουν ανώτεροι αξιωματούχοι και στελέχη από μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Israel Aerospace Industries (ΙΑΙ), Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems και Tomer, για να αξιολογηθούν οι προσπάθειες ενίσχυσης των προμηθειών και της ετοιμότητας για πιθανά πολεμικά σενάρια, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ηγέτες της βιομηχανίας αναφέρουν επίπεδα ρεκόρ στην παραγωγή τους τελευταίους μήνες, με την κατασκευή να συνεχίζεται όλο το εικοσιτετράωρο.

Ο Μπαράμ τους προέτρεψε να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή πυρομαχικών, επικαλούμενος οδηγία του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατζ για την ενίσχυση της άμεσης ετοιμότητας, προωθώντας παράλληλα την «παραγωγική ανεξαρτησία του Ισραήλ μακροπρόθεσμα».

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το υπουργείο εργάζεται για τη μείωση των ανεξόφλητων χρεών προς τις αμυντικές εταιρείες, τα οποία φέρεται να προκύπτουν από την υποεκτίμηση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών.