Κόσμος

Ισραήλ: Η κυβέρνηση ζητά από την αμυντική βιομηχανία της χώρας να αυξήσει την παραγωγή όπλων

Οι διαρκείς πολεμικές συγκρούσεις από το 2023 έχουν προκαλέσει «πλήγμα» στα αποθέματα πυρομαχικών και άλλων εξοπλισμών των IDF
Ισραηλινά τεθωρακισμένα άρματα μάχης
Ισραηλινά τεθωρακισμένα άρματα μάχης / REUTERS / Avi Ohayon

Ο Γενικός Διευθυντής του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ, δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε «παρατεταμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης», κάτι που σχετίζεται με το γεγονός ότι η χώρα εμπλέκεται σε πολεμικές συγκρούσεις από το 2023. 

Μάλιστα, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους επικεφαλής των κορυφαίων αμυντικών εταιρειών της χώρας, τόνισε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η παραγωγή όπλων για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αυτάρκεια.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ανώτεροι αξιωματούχοι και στελέχη από μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Israel Aerospace Industries (ΙΑΙ), Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems και Tomer, για να αξιολογηθούν οι προσπάθειες ενίσχυσης των προμηθειών και της ετοιμότητας για πιθανά πολεμικά σενάρια, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ηγέτες της βιομηχανίας αναφέρουν επίπεδα ρεκόρ στην παραγωγή τους τελευταίους μήνες, με την κατασκευή να συνεχίζεται όλο το εικοσιτετράωρο.

Ο Μπαράμ τους προέτρεψε να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή πυρομαχικών, επικαλούμενος οδηγία του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατζ για την ενίσχυση της άμεσης ετοιμότητας, προωθώντας παράλληλα την «παραγωγική ανεξαρτησία του Ισραήλ μακροπρόθεσμα».

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το υπουργείο εργάζεται για τη μείωση των ανεξόφλητων χρεών προς τις αμυντικές εταιρείες, τα οποία φέρεται να προκύπτουν από την υποεκτίμηση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
94
77
76
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo