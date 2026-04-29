Ντόναλντ Τραμπ: Το αστείο για τον γάμο του με τη Μελάνια – ούτε που την άγγιξε

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στους γονείς του και αστειεύτηκε για τη διάρκεια του γάμου του με τη Μελάνια, συγκρίνοντάς την με τον γάμο των γονιών του που κράτησε 63 χρόνια – ένα ρεκόρ που όπως είπε οι ίδιοι δεν θα φτάσουν.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποδοχής του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια «πρόβλεψη» για τον γάμο του, απευθυνόμενος στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

.@POTUS on his mother’s love for the Royal Family: “I also remember her saying, very clearly, ‘Charles! Look! Young Charles! He’s so cute!’ My mother had a crush on Charles. Can you believe it?” pic.twitter.com/wbBQzOfQWg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 28, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους γονείς του, λέγοντας πως η μητέρα του πήγε από τη Σκωτία στις ΗΠΑ στα 19 της χρόνια και γνώρισε τον πατέρα του, Φρεντ Τραμπ. Ήταν παντρεμένοι για 63 χρόνια, πρόσθεσε.

Εκείνη τη στιγμή, γύρισε προς την Πρώτη Κυρία, που καθόταν πίσω του. «Αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αγάπη μου. Λυπάμαι, απλώς δεν θα γίνει έτσι. Θα τα πάμε καλά, αλλά όχι τόσο καλά, 63 χρόνια», της είπε.

Ακούγοντάς τον, η Μελάνια Τραμπ – κρυμμένη πίσω από το τεράστιο καπέλο – ίσα ίσα που έσκασε το χειλάκι της. Ο Αμερικανός πρόεδρος παντρεύτηκε την τρίτη σύζυγό του το 2005, στο Παλμ Μπιτς και στις 22 Ιανουαρίου γιόρτασαν την 21η επέτειό τους.