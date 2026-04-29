Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν: Ναυτικός αποκλεισμός μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

Η Τεχεράν προτείνει να μετατεθεί για αργότερα η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evan Vucci

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Channel 12 την Τετάρτη (29/04/2026) τόνισε πως δεν σκοπεύει να σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα αρθεί, όταν η Τεχεράνη συμφωνία σε μια πρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ επί της ουσίας απορρίπτουν την ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ, η οποία έκανε λόγο για συμφωνία για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού σε πρώτη φάση.

Όσο για τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα η Τεχεράνη τις μεταθέτει για αργότερα. 

 Νωρίτερα το Ιράν προειδοποίησε ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, όπως μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού κατά του Ιράν που θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» σε συνάντηση που είχε χθες Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή, την οποία ανέφερε πρώτη φορά ο ιστότοπος Axios, συζήτησαν «μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ για τη χαλάρωση των διεθνών αγορών πετρελαίου και μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον υφιστάμενο αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο άνθρωποι που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.

