Τουρκία: Υποπτέραρχος διέταξε F-16 να «εκφοβίσουν» την Φενέρμπαχτσε κατά την διάρκεια αγώνα κι έχασε την δουλειά του

Ο Τούρκος αξιωματικός πήρε δυσμενή μετάθεση, σύμφωνα με τα γειτονικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον «έπιασε το κόλπο» αφού νίκησε η Κόνιασπορ
Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 / REUTERS / Murad Sezer/File Photo

Ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τουρκία «ξηλώθηκε» από τη θέση του μετά από ένα αμφιλεγόμενο περιστατικό την περασμένη εβδομάδα, κατά το οποίο μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ελικόπτερα Sikorsky T-70 πέταξαν χαμηλά πάνω από ένα στάδιο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στην κεντρική επαρχία Ικόνιο.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Sözcü, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας μεταξύ της Κόνιασπορ και της Φενέρμπαχτσε στις 21 Απριλίου 2026, όταν ακούστηκε ο ήχος F-16 που πετούσαν χαμηλά κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, τραβώντας την προσοχή των θεατών.

Η Sözcü, επικαλούμενη ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Barış Terkoğlu, ανέφερε ότι ο Υποπτέραρχος Mete Kuş, διοικητής της 3ης Κύριας Αεροπορικής Βάσης στο Ικόνιο, απομακρύνθηκε από τη θέση του λίγες ημέρες μετά τον αγώνα και μεταφέρθηκε στο αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας στην Άγκυρα, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ευρέως ως «δυσμενής μετάθεση».

 

Η 3η Κύρια Βάση στο Ικόνιο είναι μία από τις βασικές αεροπορικές εγκαταστάσεις της Τουρκίας και ένας σημαντικός κόμβος εκπαίδευσης, που φιλοξενεί συχνά πολυεθνικές ασκήσεις.

Το ρεπορτάζ του τουρκικού μέσου αναφέρει ότι η πτήση των F-16 και τον ελικοπτέρων πάνω από το στάδιο μπορεί να μην ήταν και τόσο τυχαία.

Στον συγκεκριμένο αγωνα, οι οπαδοί της Κόνιασπορ κρατούσαν πανό που έγραφε : «Καλή επιτυχία στους Αετούς του Πεδίου από τους Αετούς του Ουρανού», μαζί με εικόνες μαχητικών αεροσκαφών και τα διακριτικά της βάσης του Ικονίου. Αυτό προκάλεσε έντονες συζητήσεις ότι η πτήση των F-16 ήταν συνεννοημένη και γνωστή στους οπαδούς.

Σύμφωνα με τη Sözcü, ο Kuş φέρεται να διέταξε τις πτήσεις σε χαμηλό υψόμετρο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο δημοσιογράφος Φατίχ Αλταΐλι άσκησε οξεία κριτική, ισχυριζόμενος ότι οι πτήσεις είχαν ως στόχο να επηρεάσουν την ατμόσφαιρα του αγώνα και να εκφοβίσουν την φιλοξενούμενη ομάδα, χαρακτηρίζοντας την αναφερόμενη συμπεριφορά απαράδεκτη για έναν ανώτερο στρατιωτικό.

 

Σύμφωνα με τον Αλταΐλι, τα πειθαρχικά μέτρα θα πρέπει να υπερβαίνουν την απλή μετάθεση. Η Φενέρμπαχτσε έχασε με 1-0 από την Κόνιασπορ στην παράταση σε εκείνον τον αγώνα. Ο Kuş αντικαταστάθηκε από τον Ταξίαρχο Εσάτ Τσετίν ως διοικητής της 3ης Κύριας Αεροπορικής Βάσης στο Ικόνιο.

